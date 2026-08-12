El aeropuerto de Catania en Sicilia permanece cerrado y las erupciones del Etna ya afectan a Malta

11 August 2026, Italy, Catania: Eruptive activity continues on Mount Etna, where lava flows continue to descend on the slopes of the volcano. Photo: Tommaso Sfregola/JNA via ZUMA Press Wire/dpa - Tommaso Sfregola/JNA via ZUMA Pr / DPA

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto italiano de Catania-Fontanarossa, ubicado en la isla de Sicilia, permanecerá cerrado hasta las 16.00 horas de mañana jueves en una nueva prolongación de suspensión de actividad de casi 24 horas con respecto a lo anunciado anteriormente, mientras las recientes erupciones de ceniza y rocas del volcán Etna ya afectan a Malta, al sur de la isla italiana.

En concreto, el país más pequeño de la Unión Europea registró 19 cancelaciones de vuelos este martes, en tanto que hoy tendrán lugar más suspensiones debido a la nube de cenizas, según un informe del 'Times of Malta'.

Con datos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de Italia, han surgido densos flujos de lava de dos conductos situados a 2.360 y 2.750 metros de altitud. Desde entonces se han formado otros dos nuevos flujos de lava.

Las operaciones aéreas se han visto interrumpidas desde el viernes, aunque el espacio aéreo no se ha cerrado por completo hasta los últimos días, tal y como recoge 'DPA'.

Los pasajeros afectados, de los cuales se estiman en aproximadamente unos 30.000, están intentando trasladarse al aeropuerto de la capital, Palermo. Además, muchos turistas en Sicilia han tenido que prolongar su estancia, ya que el alojamiento en el destino italiano está completo.

El volcán Etna, que supera los 3.300 metros de altura, entra en erupción con regularidad y se encuentra bajo vigilancia constante.