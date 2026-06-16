Detenidos siete presuntos miembros de una "red subversiva anarquista" por sabotajes en los JJOO de Invierno

Archivo - Imagen de archivo de dos Carabinieri, Roma - Fabio Frustaci/ANSA via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Italia han detenido este martes a siete presuntos miembros de una "red subversiva anarquista" presuntamente implicada en actos de sabotaje en febrero contra la red ferroviaria en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno celebrados en Milán-Cortina.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, ha aplaudido la acción de las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales por "un trabajo complejo y altamente cualificado" que ha permitido "desmantelar una red subversiva de origen anarquista activa en todo el país que tenía como objetivo infraestructuras estratégicas, incluida la red ferroviaria de alta velocidad".

"Esta operación supone un duro golpe para la red anarco-insurgente y confirma la altísima capacidad de prevención y respuesta de las fuerzas policiales y la máxima atención del poder judicial a este frente", ha dicho el ministro a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Asimismo, ha apuntado a la "campaña de movilización extremista" en relación con el caso de Alfredo Cospito y ha argumentado que esta situación "ha seguido alimentando, en algunos círculos radicalizados, patrones de violencia y ataques contra las instituciones democráticas".

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha celebrado en sus redes sociales que el operativo haya "permitido desarticular una red anarco-insurreccionalista activa" en el país, lo que "asesta un duro golpe a quienes creen que pueden amenazar la seguridad de la nación, atacar infraestructuras estratégicas y poner en tela de juicio los principios de la convivencia democrática".

"Se trata de un resultado que confirma la fuerza del Estado y la determinación con la que el Gobierno seguirá luchando contra toda forma de terrorismo y violencia, defendiendo la legalidad y garantizando la seguridad de los ciudadanos", ha manifestado, antes de agradecer el trabajo de las fuerzas de seguridad y personal de la Administración de Justicia.

Cospito es un anarquista italiano que fue condenado a diez años de prisión en 2012 por pegar un tiro en una rodilla al director de la empresa nuclear Ansaldo Nucleare. Ya en prisión, fue sentenciado a cadena perpetua por su papel en un ataque con bomba en 2006 contra un edificio de los Carabinieri, suceso que se saldó sin víctimas.

Las autoridades de Italia abrieron en febrero investigaciones sobre el posible origen intencionado de dos incidentes que provocaron retrasos en el tráfico ferroviario del norte de Italia coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno, entre ellos un incendio en una subestación eléctrica en Pesaro y una explosión en el cableado de la vía entre Bolonia y Padua.