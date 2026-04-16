Liberados los 30 rehenes retenidos por varios ladrones en una sucursal bancaria del sur de Italia

Archivo - Imagen de archivo de los Carabinieri en Italia. - Europa Press/Contacto/Francesco Benvenuti

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad italianas han confirmado este jueves que han liberado con éxito a los más de 30 rehenes que se encontraban retenidos por varios supuestos ladrones en una sucursal del banco Crédit Agricole en la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, y que ha podido salir por su propio pie del edificio.

Tras varios momentos de tensión, las fueras italianas, con ayuda del Cuerpo de Bomberos, han logrado abrir una de las puertas y se han introducido en el edificio antes de liberar a los presentes, entre los que había trabajadores del banco y clientes. Al menos seis de ellos han tenido que ser atendidos por los servicios de emergencias, que se habían desplazado hasta el lugar.

No obstante, el incidente se ha resuelto con éxito y ninguno de los presentes ha resultado heridos. Los Carabinieri han indicado que, de momento, se encuentran inmersos en las operaciones de búsqueda y captura de los sospechosos, por lo que el edificio sigue rodeado.

Las informaciones apuntan a que el grupo de supuestos ladrones estaría formado por cuatro o cinco personas y, tal y como han indicado los testigos, uno de ellos entró en el banco armado con una pistola y el resto cubierto por un casco, por lo que no han podido verle la cara, según ha recogido el portal de noticias Napoli Today.

La sucursal se encuentra en la plaza Medaglie d'oro, en el barrio de Arenella. Informaciones preliminares apuntaban a que los atracadores habían procedido a atrincherarse y tomar como rehenes a los presentes tras la llegada de agentes de Policía a la zona, que habían recibido una llamada.

La zona se encuentra acordonada y, según informaciones de la Policía, los asaltantes no tienen "posibilidad alguna" y huir del lugar de los hechos.