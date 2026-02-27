Italia.- AMP.- Al menos dos muertos y 39 heridos en Milán (Italia) al estrellarse un tranvía contra un edificio

Agentes de la Policía italiana en Milán - POLICÍA DE ESTADO DE ITALIA

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y 39 han resultado heridas al descarrilar este viernes en Milán (Italia) un tranvía que ha terminado estrellándose contra un edificio cerca del centro de la ciudad.

El suceso, que ha desatado la movilización de cinco unidades de bomberos, ocurrió poco después de las 16.00 horas en la calle de Vittorio Veneto, mientras el tranvía circulaba desde la Plaza de la República hacia la Puerta de Venecia.

Las primeras investigaciones, según fuentes próximas a 'L'Stampa', apuntan a un exceso de velocidad del tranvía --un nuevo modelo Tramlink, bidireccional, que había empezado a operar en Milán unas semanas antes-- como motivo del descarrilamiento, que acabó llevándose por delante a un transeúnte. La segunda víctima mortal ha sido identificada como uno de los pasajeros.

En el punto del descarrilamiento había un cambio de sentido que permitía girar a la izquierda, pero el tranvía debería haber seguido recto. En cambio, se inclinó en el cruce y se estrelló contra el edificio de la esquina, destrozando un semáforo y la ventana de un restaurante.

Según 'La Reppublica', el conductor del tranvía solo ha declarado en un primer momento que se "sintió mal" antes del impacto y será interrogado esta noche por los investigadores para recabar más información. El alcalde de Milán, Beppe Sala, también ha apuntado a la teoría del presunto desvanecimiento porque "el conductor tenía experiencia".

El fiscal jefe de Milán, Marcello Viola, ha confirmado desde la escena del siniestro la apertura de una investigación por homicidio involuntario y homicidio culposo.

Las autoridades han informado en un primer momento de tres heridos graves pero el estado de un número todavía no concretado de los afectados ha empeorado en las últimas horas, por lo que ha sido necesario organizar su traslado a los hospitales Policlínico, Niguarda, Fatebenefratelli y San Raffaele.

En el capítulo de condolencias, la primera ministra del país, Giorgia Meloni, ya ha trasladado en redes sociales su "más sentido pésame" tanto "personal como el de todo el Gobierno a las familias de las víctimas".

"Mi solidaridad con la ciudad de Milán y mis más sinceros deseos de pronta y completa recuperación para los heridos", ha añadido.