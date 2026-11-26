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MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

UniCredit ha solicitado a Commerzbank la convocatoria de una junta general extraordinaria para elegir a los nuevos representantes de los accionistas en el Consejo de Supervisión del banco alemán, incluyendo el nombramiento de su consejero delegado, Andrea Orcel, como nuevo presidente de dicho órgano, después de haber obtenido todas las autorizaciones regulatorias necesarias para la liquidación de su oferta pública de adquisición voluntaria, tras recibir el permiso de la Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia.

En consecuencia, una vez obtenidas todas las autorizaciones regulatorias necesarias para consumar la oferta y cumpliéndose todas las condiciones de establecidas en la misma, el abono de las nuevas acciones de UniCredit a cambio de las acciones de Commerzbank adheridas a la propuesta se efectuará a más tardar el próximo 7 de diciembre.

La entidad dirigida por Andrea Orcel alcanzó un peso del 47,59% en Commerzbank al cierre del periodo de aceptación de su OPA sobre el banco alemán, aunque este porcentaje se traduciría en un 49,65% de los derechos de voto de Commerzbank, ya que las acciones propias de la entidad germana no tienen derecho a voto, lo que permitiría a UniCredit imponer sus candidatos en la renovación del órgano directivo del segundo mayor banco de Alemania.

"Esta medida se alinea con el apoyo público del Gobierno Federal a un proceso ágil y una transición ordenada del control, garantizando así la estabilidad y la continuidad para clientes y empleados", ha indicado UniCredit en el comunicado donde anuncia su solicitud de una junta general extraordinaria de accionistas de Commerzbank.

La semana pasada, UniCredit y el Gobierno alemán alcanzaron un acuerdo sobre el futuro de Commerzbank tras el éxito de la OPA lanzada por el banco italiano sobre la entidad germana, incluyendo la renuncia de Berlín, que controla alrededor del 13% de la entidad germana, a nombrar representantes para su Consejo de Supervisión.

De su lado, UniCredit se comprometía a que Fráncfort sea la sede alemana de la entidad desde el momento de la fusión entre HypoVereinsbank y Commerzbank, además de mantener a Commerzbank y a la entidad resultante cotizando en bolsa y conservando su forma jurídica como sociedad anónima cotizada (Aktiengesellschaft).

"UniCredit mantiene su compromiso de completar la transacción de manera disciplinada y ordenada, aprovechando las fortalezas de Commerzbank y creando valor a largo plazo para clientes, empleados, accionistas y la economía en general", ha asegurado este jueves el banco italiano.

ORCEL, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN

Por su parte, Commerzbank ha confirmado este jueves haber recibido la solicitud de UniCredit para convocar una junta general extraordinaria en la que el principal accionista de la entidad alemana propone la destitución de 9 de los 10 representantes de los accionistas actuales en el Consejo de Supervisión y la elección de 10 representantes de los accionistas, incluyendo la elección de Andrea Orcel como presidente del Consejo de Supervisión.

Además, UniCredit ha informado a Commerzbank de su intención de someter a votación una moción de censura respecto de un número indeterminado de miembros del consejo de administración de Commerzbank si el Consejo de Supervisión no presenta un acuerdo de rescisión para un número de miembros de dicho consejo de administración, que hasta la fecha no se ha especificado.

En este sentido, la entidad germana subraya que, hasta el momento, no se le han facilitado detalles sobre las ideas de UniCredit respecto a la futura composición del consejo de administración de Commerzbank.

"Si se cumplen los requisitos legales, el consejo de administración convocará una junta general extraordinaria", ha anunciado el banco germano, añadiendo que sus órganos de gobierno y supervisión analizarán exhaustivamente las demandas de UniCredit con el fin de salvaguardar la estabilidad de la entidad y los intereses de todos los grupos de interés de Commerzbank.

De este modo, los candidatos propuestos para el Consejo de Supervisión serán evaluados formalmente de acuerdo con los principios de gobierno corporativo establecidos, los estatutos de Commerzbank y la normativa aplicable a los bancos y a las empresas alemanas cotizadas.

"Para el Consejo de Supervisión de Commerzbank, es fundamental que cualquier nuevo Consejo de Supervisión cumpla con los requisitos de gobierno corporativo de un banco de importancia sistémica y salvaguarde los intereses de todos los accionistas", declaró Jens Weidmann, presidente del Consejo de Supervisión de Commerzbank, quien ha recordado que el actual consejo de administración de la entidad ha dirigido Commerzbank "con gran éxito en los últimos años", llevando al banco a obtener el mayor beneficio neto de sus 156 años de historia.

De su lado, Bettina Orlopp, consejera delegada de Commerzbank, ha defendido que "independientemente de la composición del consejo de administración, el banco debe ser siempre plenamente capaz de actuar", subrayando la necesidad de garantizar "una transición ordenada".

Según ha anunciado Commerzbank, la propuesta de UniCredit propone a la elección como representantes de los accionistas en el Consejo de Supervisión de Commerzbank hasta la junta general anual de 2031 de Claudio Cacciamani, consejero de Lottomatica Group; Michael Gorriz, actual mimbro del Consejo de Supervisión de Commerzbank; Rita Izzo, directora jurídica del Grupo UniCredit; Ali Khan, director de Digital e Información del Grupo UniCredit; Marcus Kramer, miembro del consejo de administración de Landesbank; Saar Thiam Joo Lim, director de Cumplimiento Normativo del Grupo UniCredit; Fiona Melrose, directora de Personas y Cultura del Grupo UniCredit; Andrea Orcel, consejero delegado de UniCredit; y Stefano Porro, director de Finanzas del Grupo en UniCredit.

Asimismo, como miembros suplentes la entidad italiana propone el nombramiento de Bernd Metzner, miembro del directorio ejecutivo de Unternehmensgruppe Theo Müller; Stefan Müller, presidente del Consejo de Supervisión de emmi EMAG; Amir-Ali Hoveyda, inversor y asesor senior (Accuria Ltd.); Ivan Vlaho, director de Austria y subdirector de Europa Central y Oriental en UniCredit; Richard Burton, director de Soluciones para Clientes de UniCredit; Remo Taricani, subdirector de Italia en UniCredit; Teodora Petkova, directora de Europa Central y Oriental en UniCredit; y Angelika Plauk, miembro del Consejo de Supervisión de UniCredit Bank.