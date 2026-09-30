Italia prorroga por otros 15 días los controles a pasajeros de España

Taglio del nastro della Caserma dei vigili del Fuoco di Pianoro costruita con il contributo di Marchesini di Marchesini Group, presente il Ministro dellA•interno Matteo Piantedosi.Bologna (Italia) 4 Settembre 2026.(Photo Guido Calamosca/LaPresse).nella fo - Guido Calamosca / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Italia ha decidido este miércoles prorrogar durante otros 15 días los controles fronterizos a los pasajeros que por mar o aire accedan a su territorio desde España, al considerar que persisten las condiciones que le llevaron a tomar por primera vez esta decisión a raíz de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha adoptado de nuevo esta medida tras consultar al Comité de Análisis de Inmigración y Seguridad Fronteriza, que se ha reunido durante la jornada, recoge la agencia de noticias estatal ANSA.

La cartera ministerial ha adoptado la tercera prórroga de controles fronterizos alegando que "aún existen problemas críticos" y apenas se han producido cambios en Ceuta meses después de que la entrada de decenas de miles de migrantes desde territorio marroquí.

La medida ya ha sido puesta en conocimiento de la Comisión Europea y de los ministros del Interior del resto de Estados miembro de la Unión, a horas de que se reúna el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior.

En este encuentro, ha apuntado Piantedosi, la Comisión Europea presentará "un plan de acción para prevenir y combatir las llegadas masivas e repentinas de migrantes ilegales, con el objetivo de reforzar la cooperación entre los Estados miembro, consolidar las fronteras exteriores de la UE, desarticular el tráfico de migrantes y potenciar las repatriaciones".