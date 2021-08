Un incendio consume una torre de 20 plantas en Milán

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha consumido gran parte de una torre de 20 pisos a las afueras de Milán, después de iniciarse supuestamente en la decimoquinta planta y extenderse rápidamente por la fachada, si bien las autoridades han descartado este lunes el riesgo de derrumbe.

Las llamas se iniciaron el domingo de tarde y los Bomberos han asegurado este lunes en Twitter que siguen activas en pisos superiores, después de una noche de trabajos ininterrumpidos en los que, además de tratar de extinguir el fuego, se ha analizado al detalle el estado de las estructuras.

"El edificio no corre peligro de derrumbe", ha aclarado un portavoz citado por la agencia Adnkronos y que ha descartado daños en pilares básicos. También ha reconocido que aún no han podido acceder a todas las plantas, si bien por ahora las autoridades no tienen constancia de daños personales.

El alcalde de Milan, Giuseppe Sala, ha aplaudido en Facebook la labor de Bomberos y vecinos, a los que ha agradecido que se alertasen entre ellos cuando estalló la emergencia. En la torre, construida hace algo más de una década, vivían unas 60 familias, según medios locales.

Sala ha asegurado que aún se desconocen las causas del incendio, pero ha puesto el foco en cómo el revestimiento de edificio ardió "demasiado rápido", en un patrón similar al de la Torre Grenfell en Londres, que dejó en junio de 2017 casi 80 victimas mortales. "No es aceptable que un edificio tan moderno haya sido tan vulnerable", ha advertido.