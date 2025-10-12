Meloni celebra el Día Nacional de Cristóbal Colón, "uno de los italianos más grandes"

Destaca el vínculo entre Italia y Estados Unidos y la necesidad de recuperar la identidad de Occidente

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra italiana ha celebrado este domingo, 12 de octubre, el que ha denominado Día Nacional de Cristoforo Colombo --Cristóbal Colón--, para honrar a "uno de los italianos más grandes", un "nuevo Ulises" cuya "hazaña" está en la base de "nuestra identidad".

"Hoy celebramos el Día Nacional de Cristoforo Colombo, instaurado en 2004 para honrar a uno de los italianos más grandes de los que Italia puede presumir", ha afirmado Meloni en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X en el que ahonda en la polémica sobre el origen del navegante.

Meloni ha destacado que el viaje de Colón y su llegada al "nuevo mundo", fecha que se conmemora este domingo, supone "una de las hazañas más gloriosas de todos los tiempos" que "marcó la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, reescribió la geografía y cambió las relaciones políticas, culturales y económicas entre los pueblos".

"Concibió una aventura que nadie antes que él había imaginado. Navegó hacia el oeste, más allá de los confines del mundo entonces conocido. Un 'nuevo Ulises', que no naufragó", ha resaltado.

El viaje de Colón "sentó las bases del vínculo indisoluble que une las dos orillas del Atlántico, Europa y América, y que representa el núcleo de lo que llamamos Occidente". No se trata de un espacio físico, sino de "un sistema de valores que queremos defender y preservar".

"Nuestra misión no es derribar las estatuas del pasado ni borrar a los héroes que forjaron nuestra identidad, sino sumar nuestras propias estatuas y héroes a esa historia, con orgullo y humildad", ha argumentado en referencia a la polémica generada en los últimos años en Estados Unidos en torno a la celebración del Día de Colón.

En los últimos años y por todo Estados Unidos se ha cuestionado el legado de los fundadores del país y otras figuras históricas como Colón en el marco de las protestas del movimiento 'Las vidas negras importan' para criticar el racismo sistemático, revividas masivamente tras la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la Policía en Mineápolis el 25 de mayo de 2020.

Precisamente el presidente estadounidense, Donald Trump, muy cercano ideológicamente a Meloni, se ha declarado defensor del "modo de vida americano que comenzó con Cristóbal Colón" y ha reivindicado la celebración del Columbus Day el 12 de octubre.

IDENTIDAD PARA "RECUPERAR LA GRANDEZA"

Meloni ha insistido en la necesidad de "reivindicar nuestra identidad" y de "trabajar para fortalecerla", "porque sin ella no podemos recuperar la grandeza ni restituir a Occidente en su papel en el mundo".

La mandataria italiana ha destacado que hoy Colón "es recordado en muchas naciones del mundo, empezando por Estados Unidos". "El gran navegante genovés es el origen de los lazos que unen a los pueblos italiano y estadounidense", ha resaltado.

"Estos lazos son más fuertes hoy que nunca, gracias en parte a la incalculable aportación de la comunidad italo-americana al desarrollo, la prosperidad y la fortaleza de Estados Unidos", ha añadido.

Para Meloni, "defender y celebrar a Colón significa defender y celebrar nuestra profunda identidad y lo que nos hace tan queridos, apreciados y respetados en todo el mundo".

El Columbus Day se celebra a nivel federal en Estados Unidos desde 1971 tras décadas de reivindicaciones principalmente de la comunidad italo-estadounidense que recordaba en particular la muerte por linchamiento de once italianos en Nueva Orleáns en 1891 durante una oleada de razias contra los inmigrantes.