Italia.- Las 'sardinas' piden la derogación de los decretos de seguridad de Salvini en una manifestación en Roma

Publicado 16/02/2020 20:28:32 CET

ROMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miles de 'sardinas' se han manifestado este domingo en Roma para pedir la derogación de los decretos de seguridad aprobados por el líder ultraderechista Matteo Salvini cuando era ministro del Interior.

"Estamos en las plazas para hablar de derechos", ha destacado el representante de las 'sardinas' sicilianas, Massimiliano Perna, este domingo desde el escenario de la plaza de los Santos Apóstoles de Roma. "La abolición de los decretos de seguridad es el primer punto político que salió de Asamblea de Roma. Pedimos y seguimos pidiendo su abolición", ha explicado, según recoge la prensa italiana.

Estos decretos son ley 132 de 2018 y la ley 77 de 2019, "los números de la vergüenza, de una forma de hacer política que no nos representa", ha subrayado Perna.

"Es un concepto distorsionado de seguridad. Es una forma represión que se convierte en ley. Los decretos de seguridad quitan derechos a los migrantes, pero también de todos nosotros", ha remachado.

Destaca este domingo la ausencia en Roma de los cuatro fundadores boloñeses de las 'sardinas', Mattia Santori, Giulia Trappoloni, Andrea Gareffa y Roberto Morotti.

Precisamante este domingo el propio Salvini ha protagonizado otro acto en Roma en el que se ha referido directamente a las 'sardinas'. "Abolir los decretos de seguridad significa quitar dinero, poderes y competencias a los alcaldes y a la ley, así como reducir a la mitad la fuerza y los trabajadores de la Agencia de Bienes Confiscados a la mafia. ¿Tal vez alguien apoya a mafiosos y criminales?", se ha preguntado.

En cuanto a su euroescepticismo, Salvini ha subrayado que "los italianos son lo primero". "No se trata de ser euroescépticos, se trata de no ser idiotas", ha remachado desde el Palacio de Congresos de Roma. Salvini también se ha referido al aborto y ha argumentado que "la sala de urgencias no es la solución a los estilos de vida inciilizados".

Bolonia fue la ciudad en la que se gestó el movimiento de las 'sardinas' en noviembre de 2019, cuando en su primera manifestación logró reunir a unas 12.000 personas para protestar contra la deriva derechista que estaba tomando Italia y en especial contra la retórica y las políticas de Matteo Salvini cuando ejercía de ministro del Interior (2018-2019).