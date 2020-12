Italia suma casi 18.000 contagios por COVID-19 a la espera de que el Gobierno anuncie nuevas restricciones para Navidad

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Italia ha registrado casi 18.000 contagios más en el último día, mientras el país está a la espera de que el Gobierno de Giuseppe Conte anuncie las nuevas medidas restrictivas de cara a los principales festivos y días previos durante la Navidad con vistas a rebajar los contagios y evitar una tercera ola.

Según el Ministerio de Salud, ha habido 17.992 positivos entre los 179.000 test efectuados, en línea con los datos del jueves, mientras que se han contabilizado 674 muertos, un dato también similar a los 683 fallecidos de la víspera. Con ello, Italia suma 1.921.778 casos confirmados y 67.894 víctimas mortales.

Un día más caen tanto los pacientes en la UCI como los hospitalizados. Los primeros son actualmente 2.819, 36 menos, mientras que los segundos se elevan a 25.769, otros 658 menos. Por lo que se refiere a los pacientes curados son ya 1.226.086, con otras 22.272 altas en las últimas 24 horas.

Véneto se mantiene como el principal foco en la actualidad, con otros 4.211 contagios y 107 decesos, mientras que en Lombardía, la región más castigada por la pandemia, se han contabilizado otros 2.744 casos. En Lazio, donde se encuentra Roma, ha habido 1.428 positivos más.

Entretanto, el Gobierno está dando los últimos retoques a las nuevas medidas, después de varios días de debate en las filas del gabinete, entre los partidos de la coalición gobernante y también con los presidentes regionales.

Según avanzan los medios locales, se va a proceder a declarar todo el país como 'zona roja' (el máximo nivel de riesgo de contagio) las tres principales fiestas --25 de diciembre y 1 y 6 de enero) así como las vísperas de festivo, mientras que el resto de días del periodo entre el 24 de diciembre y el 6 de enero el país sería 'zona naranja'.

Aunque inicialmente se había contemplado la posibilidad de prohibir los desplazamientos no solo entre regiones, ya vigente para todo el periodo navideño, sino también entre municipios, finalmente el Gobierno tiene previsto permitir las visitas a familiares estrechos pero solo para dos no convivientes, si bien los menores de 14 años no computan.

Además, según la cadena RAI, los residentes de los municipios de menos de 5.000 habitantes podrán salir pero solo a un radio de 30 kilómetros, si bien no se podrá viajar a las capitales regionales aunque estas se encuentren en dicho radio. Por lo que se refiere al esto de días, según la agencia Adnkronos, el toque de queda en vigor en la actualidad, a las 22.00 horas, se adelantará a las 20.00 horas.