Un tribunal de Israel avala que el niño superviviente del teleférico de Stressa sea devuelto a Italia

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Tel Aviv ha sentenciado este viernes que Eitan Biran, el niño de seis años superviviente de la tragedia del teleférico en Stressa, en el norte de Italia, tiene que regresar con su familia italiana y ha rechazado así el recurso presentado por su abuelo materno, al que ha acusado de habérselo llevado a la fuerza del país.

Biran, de seis años, está en medio de una disputa por la custodia entre sus familiares italianos y su abuelo, que se encuentra en Israel y que, según la corte, se lo habría llevado de Italia de forma ilegal.

A pesar de que las autoridades determinaron que su tía en Italia, Aya Biran-Nirko, había sido designada como su tutora legal, su abuelo por parte de madre, Smhuel Peleg, se lo llevó para Israel tras el incidente, que tuvo lugar en mayo y dejó catorce muertos.

"Entendiendo todo el dolor del demandante y de la abuela del menor, no hay más opción que rechazar la apelación. Ordenamos que sea devuelto a Italia en 15 días", ha señalado el juez, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. No obstante, la familia puede aún apelar el caso ante el Tribunal Supremo.

Italia emitió una orden de arresto internacional el miércoles contra Peleg por considerar que había secuestrado a Biran cuando se lo llevó de la casa de su tía y voló con él a Israel.

Eitan perdió a sus padres, un hermano más pequeño y a sus dos bisabuelos cuando el teleférico en el que viajaban se precipitó al vacío en la región de Stressa, provocando la muerte de un total catorce personas.

Tres personas fueron detenidas por desactivar a propósito el freno de emergencia del aparato por los problemas de mantenimiento que suponía el arreglo del sistema. Si bien dos han sido puestos en libertad provisional, están siendo investigados como presuntos responsables de homicidio múltiple y lesiones por negligencia.