Italia.- UniCredit tacha de "injustificados" los rumores relacionados con Banca Monte dei Paschi (MPS)

Archivo - Oficinas de UniCredit en Milán (Italia). - UNICREDIT - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El banco italiano UniCredit ha calificado de "especulativos e injustificados" los recientes rumores y el constante ruido sobre un presunto interés en adquirir una participación en Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), según ha anunciado este jueves la entidad dirigida por Andrea Orcel.

"Los recientes rumores y el constante ruido sobre la participación en MPS son especulativos e injustificados, al igual que las especulaciones sobre el supuesto interés en adquirir otras participaciones", ha advertido.

La prensa italiana había apuntado una posible reunión entre Orcel y Francesco Milleri, presidente de Delfin Sarl, el holding de la familia Del Vecchio que controla un 17,5% en Monte Paschi.

El banco italiano subraya que, si bien siempre ha tenido claro que las fusiones y adquisiciones son una herramienta estratégica, la decisión de proceder o no con una fusión o adquisición se basa únicamente en la capacidad de dicha empresa no solo de encajar en la estrategia de UniCredit, sino también de cumplir con las métricas de rentabilidad financiera declaradas.

En este sentido apunta que la función del equipo especializado en fusiones y adquisiciones de UniCredit es analizar todas las opciones, tanto dentro como fuera de su actual composición geográfica, lo que implicará conversaciones, evaluación y análisis con la empresa en cuestión, lo cual no indica la probabilidad de que se concrete una transacción.

"Es decepcionante que, una vez más, tengamos que abordar rumores infundados, que ahora son pura invención y solo sirven para generar ruido y distorsionar el mercado", concluye la entidad.