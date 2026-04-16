IU avisa a Ayuso que se está desmarcando de Trump al condecorar a Corina Machado

El diputado de Sumar Enrique Santiago interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). El Pleno aborda hoy dos proposiciones de ley, debates sobre libertad de información y cristianos perse - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha cuestionado este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vaya a condecorar este sábado a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechaza que tenga un papel político en Venezuela.

El portavoz adjunto de Sumar y líder de IU, Enrique Santiago, ha respondido así al ser preguntado por el acto que tendrá lugar este sábado en la Real Casa de Correos de Madrid, conde Ayuso y el alcalde de la ciudad, José Luis Almeida, condecorarán a Corina Machado con la medalla de oro de la región.

"Esto es otra discrepancia; no sólo la señora Meloni discrepa con Trump, sino que también la señora Ayuso", ha manifestado Santiago en rueda de prensa desde el Congreso, donde ha recordado que el presidente estadounidense tiene un criterio "muy claro" sobre Corina Machado, a quien no considera "una persona digna para tener un papel político en Venezuela".

Sin embargo, el dirigente de IU sostiene que todo apunta a que la presidenta madrileña tiene "otra consideración", algo que, por otra parte, "no es de extrañar".

Dicho esto, Enrique Santiago ha aprovechado para subrayar a Ayuso que lo que sí que va a tener que explicar ahora es si ha incurrido en un delito de malversación de caudales público al usar a su jefe de despacho para gestiones personales, "siguiendo la doctrina del juez (Juan Carlos) Peinado".

La Comunidad de Madrid va a conceder la Medalla de Oro a la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, en reconocimiento a su labor en favor de la libertad y los derechos humanos en Venezuela, así como de la Medalla Internacional al presidente electo de este país, Edmundo González Urrutia.