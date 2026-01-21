IU exige a Sánchez desmarcarse de la 'Junta de Paz' de Trump porque solo busca "el saqueo" de Gaza

El coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo interviene durante la rueda de prensa. A 12 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha exigido que España no participe de ningún modo en el a la 'Junta de Paz' para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos (EEUU), al alertar de que es un foro que está "fuera de control" de la ONU, solo busca el "saqueo" del territorio palestino y cuenta, además, con el concurso del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. También Movimiento Sumar ha expresado su oposición a este organismo.

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y el portavoz parlamentario de de la formación en el Congreso, Enrique Santiago, se han pronunciado en estos términos a través de sendos mensajes en la red social 'X' tras la invitación de Trump de que países de la UE formen parte de dicha Junta de Paz.

El coordinador de IU ha desgranado que la 'Junta de Paz' no cuenta con el amparo de la ONU ni con "garantías de legalidad internacional". Por tanto, ha opinado que "lejos de buscar la paz, avala el despojo y la expulsión del pueblo palestino en Gaza" y, en consecuencia, España "no debe participar ni blanquear esta estrategia criminal".

También ha criticado que EEUU habla de reconstrucción en Gaza pero cuenta para ello con Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional desde 2024 por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad.

Aparte, ha denunciado que Israel destruye instalaciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en el "ocupado Jerusalén Este".

"Es el desprecio y desafío al Derecho internacional explicitado de la forma más directa. No podemos dejar de hablar de Palestina, el genocidio no ha parado", ha enfatizado el líder de IU.

SERÁ UNA "HERRAMIENTA PARA LA LIMPIEZA ÉTNICA"

Mientras, Santiago ha recriminado que la 'Junta de Paz' de Trump para Gaza está "fuera de control de la ONU" y sostiene que será una "herramienta para la limpieza étnica y el saqueo de Gaza".

El diputado de Sumar, que es también vicepresidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, ha insistido en que "España no puede blanquear el plan genocida de Israel y EEUU para Palestina".

"Los genocidas quisieron convertir en la práctica a la UNRWA en algo ilegal y sin inmunidad diplomática. Acabaron con su actividad, expropiaron sus edificios y ahora arrasan su sede en el mismísimo Jerusalén ocupado", ha espetado.

LA PAZ NO SURGE DE UN "CONSEJO TRUMPIANO"

Por su parte, Movimiento Sumar ha criticado mediante su perfil oficial en la red social 'Bluesky' que la 'Junta de Paz' de Trump es un "intento de debilitar la ONU y mercantilizar la paz en Gaza".

Además, según ha desglosado, "va en contra" del sistema de Naciones Unidas, cuya carta defienden, y sentencian que "la paz no nace de un consejo trumpiano, sino del fin de la ocupación y la autodeterminación palestina".