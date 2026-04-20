Japón.- AMP.- Japón retira la alerta de tsunami emitida tras un terremoto de magnitud 7,7 en la costa oriental

Ubicación aproximada del epicentro del terremoto de magnitud 7,5 en la costa oriental de Japón - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón han retirado este lunes la alerta de tsunami emitida horas antes tras un terremoto de magnitud 7,7 en la escala abierta de Richter frente a la costa oriental del país asiático, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

La Agencia Meteorológica de Japón ha especificado que el seísmo ha tenido lugar en torno a las 16.55 horas (hora local) frente a las costas de Sanriku, al tiempo que ha señalado que el hipocentro ha estado ubicado a unos diez kilómetros de profundidad.

En un primer momento, ha recalcado que la alerta de tsunami afecta a varias regiones del este y el noreste del país, con la posibilidad de que lleguen olas de hasta tres metros de altura a la costa de las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate.

Sin embargo, horas después ha retirado esta alerta para las citadas prefecturas, si bien sigue en pie una advertencia para las tres, así como para las de Miyagi y Fukushima, a lo que se suma una alerta por un potencial 'megaterremoto' que pueda tener lugar como parte de las réplicas al seísmo.

Por ello, el organismo ha reclamado a los residentes de siete prefecturas que se preparen para un posible desastre, después de que funcionarios citados por la cadena de televisión japonesa NHK apuntaran que existe un aumento de la probabilidad de un terremoto potencialmente devastador.