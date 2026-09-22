Al menos cuatro muertos por las fuertes lluvias causadas por un tifón en la costa del este de Japón

TOKYO, Aug. 16, 2024 -- A pedestrian passes a screen displaying traffic information in Tokyo, Japan, Aug. 16, 2024. Ampil, the seventh typhoon of the year, hit Japan on Friday, forcing cancellations of public transit services. - Zhang Xiaoyu / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto como consecuencia de las intensas precipitaciones, inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por el tifón 'Dujuan' a su paso por la región de Kanto, incluida el área metropolitana de Tokio, en el este de Japón, donde los servicios de emergencias siguen adelante con las labores de búsqueda y rescate ante la posibilidad de que haya nuevas víctimas mortales entre los desaparecidos.

Uno de los fallecidos es un hombre de 51 años que participaba en los trabajos de reparación de una carretera en Sodegaura, en la prefectura de Chiba. El trabajador quedó sepultado al verse sorprendido por un corrimiento de tierra y murió más tarde en un hospital de la zona, según han informado fuentes policiales recogidas por la agencia japonesa de noticias Kyodo.

En Yokosuka, dentro de la prefectura de Kanagawa, otra mujer ha perdido la vida al inundarse su vivienda con lodo procedente de otro desprendimiento. Mientras tanto, en la cercana ciudad de Miura, otro corrimiento ha provocado daños en un edificio residencial y una persona continúa desaparecida.

Asimismo, dos mujeres de unos 70 y 80 años han perdido la vida tras el derrumbe de sus respectivas viviendas en la prefectura de Chiba, donde también se han registrado graves inundaciones.

Las autoridades investigan también posibles desapariciones adicionales en toda la región de Kanto, compuesta por las prefecturas de Gunma, Tochigi, Ibaraki, Saitama, Chiba, Kanagawa y la Metrópolis de Tokio.

Por su parte, las autoridades de Kanagawa han pedido la intervención de las Fuerzas de Autodefensa de Japón para apoyar las tareas de búsqueda y rescate.

Por el momento, la Agencia Meteorológica de Japón mantiene diferentes niveles de alerta ante el riesgo de nuevos desprendimientos. En el norte del archipiélago de Izu ha llegado a emitirse el nivel máximo, el cinco dentro de una escala de cinco, mientras que el nivel cuatro ha sido establecido para el resto de las islas y determinadas zonas de Tokio, Chiba, Kanagawa, Ibaraki y Miyagi.

Además, 48.320 hogares repartidos en cuatro prefecturas siguen sin electricidad la mañana de este martes, tal y como ha informado la compañía eléctrica Tokyo Electric Power Grid, concentrándose la gran mayoría de los cortes en la prefectura de Chiba. También se notificaron interrupciones del suministro en Kanagawa, Yamanashi y Shizuoka.