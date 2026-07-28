Japón.- AMP.- Muere al menos dos personas por el terremoto de magnitud 7,1 registrado en el suroeste de Japón

TOKYO, July 28, 2026 -- This photo taken on July 28, 2026 in Tokyo, Japan, shows a mobile phone screen displaying the earthquake information. An earthquake with a preliminary magnitude of 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan, on Tuesday, th - Europa Press/Contacto/Jia Haocheng

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido a causa del terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter que ha sacudido a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu, donde han resultado heridas medio centenar de personas, de acuerdo a las autoridades locales.

La Prefectura de Kumamoto ha confirmado que dos mujeres de unos 20 años de edad han muerto en un centro comercial, presumiblemente el AEON Mall de la ciudad de Kashima, que se derrumbó y donde se produjo una explosión justo después de producirse el seísmo.

Así lo recoge la cadena de televisión japonesa NHK, si bien este balance podría aumentar puesto que al menos nueve personas han sido dadas por desaparecidas.

Horas antes, la Policía de la prefectura de Kumamoto ha informado del hallazgo de una persona con vida entre los escombros de una vivienda derrumbada en la localidad de Yatsushiro que, sin embargo, ha fallecido posteriormente en el hospital, según la cadena japonesa Asahi.

Las autoridades japonesas han desplegado en las zonas afectadas "aproximadamente 3.600 efectivos" de las Fuerzas Armadas, ha indicado la primera ministra, Sanae Takaichi, al término de un encuentro del puesto de mando para responder a la emergencia establecido durante la jornada.

Este terremoto, que ha tenido lugar a las 16.27 horas (hora local) y tiene el hipocentro a una profundidad de 10 kilómetros, se ha visto seguido por un segundo seísmo de magnitud 6,1, también en Kumamoto, a las 17.08 horas (hora local) y a poca profundidad. En total, unas 48.000 viviendas se han visto afectadas por un fuerte apagón y otras 500 han sufrido cortes en el suministro de gas.