Un tribunal de Japón ha condenado este miércoles a cadena perpetua a Tetsuya Yamagami, acusado de disparar y acabar con la vida del ex primer ministro japonés Shinzo Abe durante un acto de campaña que tuvo lugar en julio de 2022 en la ciudad de Nara.

El Tribunal de Distrito de Nara ha accedido así a la petición de la Fiscalía, que había pedido que Yamagami pasara el resto de su vida en prisión por un delito que ha calificado como un "crimen sin precedentes en la historia del país desde la posguerra", según ha informado la agencia de noticias Kiodo.

El fallo supone un golpe para Yamagami, de 45 añós, cuya defensa ha pedido en el juicio que la sentencia no superara los 20 años de prisión alegando que este había sido víctima de los daños causados por la Iglesia de la Unificación, a la estaba vinculado Abe y a la que su madre debía una alta suma de dinero.

Yamagami, que ya se había declarado culpable en octubre, ha sostenido durante todo el proceso penal que fueron los problemas económicos sufridos por su familia derivados de sus lazos con la citada secta lo que lo motivó a cometer el crimen contra Abe, al que consideraba "afín" al grupo religioso, también llamado secta Moon.

Así, su equipo legal insiste en que el acusado merece una "segunda oportunidad" para poder "cambiar y contribuir a la sociedad con su propia experiencia" en lo referente al "sufrimiento" derivado de los lazos entre su familia y esta iglesia.

La sentencia llega tras un juicio que comenzó a finales de octubre de 2025, cuando el acusado ya admitió cargos entre los que se encontraban el de asesinato y la tenencia de armas. Yamagami había sido acusado de asesinar a Abe con un arma de fabricación artesanal.

Ahora, la corte ha afirmado que "haber disparado con maldad en una zona en la que había una gran aglomeración de gente es suficientemente grave". Yamagami, no obstante, ha insistido en que Abe, que tenía 67 años cuando sufrió el ataque, "se encontraba en el centro de la parte política de la Iglesia de la Unificación" y era, por ende, una figura "influyente" para la secta. Sin embargo, los jueces han tildado el ataque de "cruel y maligno".

La viuda de Abe, Akie Abe, ha expresado tras el veredicto que espera que el acusado "haga frente a sus actos" y "cumpla su pena por un crimen que se llevó la vida" de su marido. "Era un miembro de la familia irreemplazable", ha lamentado.

El juicio, que estaba abierto al público, ha generado grandes aglomeraciones en las inmediaciones de los juzgados de Nara, si bien únicamente había una treintena de asientos reservados para personas ajenas al caso.

El caso, que ha conmocionado a todo el país, ha llevado a la Justicia japonesa a ordenar incluso la disolución de la organización y a la aprobación de una ley para regular las actividades de recaudación de fondos por parte de este tipo de grupos y entidades privadas.

Tras el caso de Yamagami, las denuncias contra la Iglesia de la Unificación se han incrementado en el país, donde las voces críticas acusan a sus miembros de fomentar estafas y abusar de los seguidores para obtener dinero.