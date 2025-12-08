Japón mantiene un aviso por tsunami tras un terremoto de 7,6 cerca de la costa este del país

Terremoto en Aomori (Japón) a 8 de diciembre de 2025 - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) ha rebajado la alerta inicial por tsunami para la costa este del país por un terremoto de magnitud preliminar 7,6 en las inmediaciones de las prefecturas de Hokkaido y Aomori que ha dejado por ahora siete heridos y subidas del agua de hasta 70 cm en algunas ciudades costeras afectadas.

El aviso, de todas formas, insiste a la población de las costas de Hokkaido y Tohoku que busquen un lugar elevado ante la posibilidad de olas derivadas de las, al menos, tres réplicas del desplazamiento.

El terremoto ha sido registrado en torno a las 15.26 (hora en la España peninsular y Baleares) con un hipocentro situado a unos 50 kilómetros de profundidad.

En una rueda de prensa ofrecida esta tarde, expertos de la AMJ han instado a la población a tomar precauciones a lo largo de las próximas horas "ya que existe la posibilidad de temblores aún más fuertes", recoge el diario 'Yomiuri Shinbum' hasta el punto de que la agencia ha emitido por vez primera una "alerta de terremoto tardío para Hokkaido y Sanriku".

El último balance de víctimas ha sido proporcionado por la primera ministra del país, Sanae Takaichi, quien ha confirmado siete heridos cuyas vidas no corren peligro, de acuerdo con declaraciones recogidas por el 'Asahi Shimbun'.