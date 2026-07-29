Japón.- Aumentan a 13 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 registrado en el suroeste de Japón

TOKYO, July 28, 2026 -- This photo taken on July 28, 2026 in Tokyo, Japan, shows a mobile phone screen displaying the earthquake information. An earthquake with a preliminary magnitude of 7.1 struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan, on Tuesday, th - Europa Press/Contacto/Jia Haocheng

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 13 personas han fallecido por causa del terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter que ha sacudido a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu.

Así lo ha confirmado este miércoles la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, en unas declaraciones ante los medios en las cuales ha asegurado que el Gobierno movilizará todos los recursos disponibles para salvar y rescatar al mayor número de personas posible, según han recogido medios locales como el diario 'The Japan Times' o la cadena de televisión NHK.

A su vez, Takaichi ha informado de daños "generalizados" en forma de edificios derrumbados, incendios y estragos en las carreteras de la zona afectada por el terremoto.

Con relación a las víctimas mortales, horas antes la Prefectura de Kumamoto confirmó que dos mujeres de unos 20 años murieron en un centro comercial, presumiblemente el AEON Mall de la ciudad de Kashima, que se derrumbó y donde se produjo una explosión justo después de producirse el seísmo.

Previo a ello, la Policía de la referida prefectura informó del hallazgo de una persona con vida entre los escombros de una vivienda derrumbada en la localidad de Yatsushiro que, sin embargo, falleció posteriormente en el hospital, según la cadena japonesa Asahi.

Las autoridades japonesas han desplegado en las zonas afectadas "aproximadamente 3.600 efectivos" de las Fuerzas Armadas, según precisó la primera ministra al término de un encuentro del puesto de mando para responder a la emergencia, establecido durante la jornada.

Este terremoto, que ha tenido lugar a las 16.27 horas (hora local) y tiene el hipocentro a una profundidad de 10 kilómetros, se ha visto seguido de un segundo seísmo de magnitud 6,1, también en Kumamoto, a las 17.08 horas (hora local) y a poca profundidad. En total, unas 48.000 viviendas se han visto afectadas por un fuerte apagón y otras 500 han sufrido cortes en el suministro de gas.