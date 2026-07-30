Aumentan a 28 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 registrado en el suroeste de Japón

BEIJING, July 30, 2026 -- This photo taken on July 29, 2026 shows a damaged house after an earthquake in Kumamoto Prefecture, Japan. The death toll from a powerful earthquake that struck Kumamoto Prefecture, southwestern Japan, has risen to 17, while six - Europa Press/Contacto/Jia Haocheng

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 28 personas han fallecido por causa del terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter que sacudió a primera hora de este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu.

Así lo ha anunciado este jueves el portavoz gubernamental Minoru Kihara, de acuerdo con informaciones recogidas por la cadena de televisión NHK con relación al referido seísmo que se vio seguido de otro de magnitud 6,1 en la misma zona.

Algunas de las víctimas mortales se encontraban en el centro comercial AEON de la ciudad de Kashima, que se derrumbó y donde se produjo una explosión justo después de producirse el temblor. Otras en una fábrica de papel de la ciudad de Yatsushiro, donde varias chimeneas sufrieron graves daños, según ha precisado la prefectura de Kumamoto de acuerdo con informaciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo que ha agregado que, hasta el momento, "más de 10.000 personas" permanecen en centros de evacuación.

Este miércoles, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se ha comprometido a acelerar el desembolso de ayudas urgentes a los afectados por el terremoto, tras una reunión de gestión de la emergencia.

Con relación a la ayuda más básica, Takaichi ha explicado que su Ejecutivo practica la denominada "ayuda proactiva", esto es, el envío a la zona de forma preventiva y antes de que las comunidades afectadas la hayan solicitado.

Concretamente, según ha detallado, el Gobierno japonés se está centrando en el envío de alimentos, agua, papel higiénico y vehículos eléctricos a la localidades golpeadas por el temblor.