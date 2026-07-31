Japón.- Aumentan a 35 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 registrado el martes en el suroeste de Japón

KUMAMOTO, July 30, 2026 -- This photo taken on July 30, 2026 shows damaged houses in Kumamoto Prefecture, Japan. The death toll from a powerful earthquake that struck Japan's Kumamoto Prefecture has risen to 34, the prefectural government said Thursday. - Europa Press/Contacto/Jia Haocheng

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 35 personas han muerto por el terremoto de magnitud 7,1 en la escala abierta de Richter que sacudió a primera hora del martes la isla japonesa de Kyushu, según han informado este viernes las autoridades de la prefectura de Kumamoto, la más afectada del país.

Algunas de las víctimas mortales se encontraban en el centro comercial Aeon de la ciudad de Kashima, que se derrumbó y registró una explosión justo después de producirse el temblor. De entre los escombros han sido rescatadas doce personas, de las cuales siete han fallecido y el resto han resultado heridas, según ha precisado la cadena de televisión NHK.

Del mismo modo, las autoridades han informado que once personas han sido rescatadas en una fábrica de papel de la ciudad de Yatsushiro, donde varias de las chimeneas de extracción sufrieron graves daños. En total, nueve de ellas han perdido la vida por este incidente.

Por su parte, la Agencia Meteorológica nipona ha advertido que la actividad sísmica continúa en una amplia zona, advirtiendo que podrían producirse fuertes sacudidas de cara a los próximos días.

Con relación a la ayuda más básica anunciada por el Gobierno japonés, la primera ministra Sanae Takaichi ha explicado que se está practicando la llamada "ayuda proactiva", esto es, el envío de asistencia a la zona de forma preventiva y antes de que las comunidades afectadas la hayan solicitado.

Concretamente, según ha detallado, el Ejecutivo se está centrando en el envío de alimentos, agua, papel higiénico y vehículos eléctricos a la localidades golpeadas por el temblor.