Japón/Corea.- AMP2.- Tokio denuncia el lanzamiento de al menos dos misiles balísticos por parte de Pyongyang

Archivo - January 15, 2025, South Korea: U.S. B-1B bombers being escorted by two South Korean F-15K and two Japanese F-2 fighter jets, respectively, during combined drills conducted over waters near the Korean Peninsula. South Korea, the United States and - Europa Press/Contacto/Rok Defense Ministry

Washington descarta una "amenaza inminente" para EEUU y sus socios

Seúl el cese de las "provocaciones" norcoreanas

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón han denunciado este domingo el lanzamiento de al menos dos misiles balísticos por parte de Corea del Norte, que habrían caído aproximadamente diez minutos después de su despegue, episodio que supondría el primer lanzamiento con armas nucleares del 2026 y que ha llevado al Gobierno nipón a presentar una "enérgica protesta" a Corea del Norte a través de su embajada en Pekín.

"Corea del Norte ha lanzado lo que podría ser un misil balístico", ha anunciado en un primer momento el Ministerio de Defensa japonés en un escueto comunicado compartido en su página web en el que ha añadido que proporcionará actualizaciones "a medida que estén disponibles".

Poco después, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, ha elevado a "al menos dos" el número de artefactos lanzados por Corea del Norte "hacia el este" de Japón y ha apuntado que el lanzamiento se inició "desde cerca de su costa oeste entre las 07.00 horas (hora local) y las 08.00 horas (hora local)" de este domingo.

Koizumi ha concretado que "el primer misil se lanzó alrededor de las 07.54 horas (hora local), alcanzando una altitud máxima de aproximadamente 50 kilómetros y recorriendo aproximadamente 900 kilómetros", mientras que "el segundo misil se lanzó en torno a las 08.05 horas (hora local), alcanzando una altitud máxima de aproximadamente 50 kilómetros y recorriendo aproximadamente 950 kilómetros".

El titular de Defensa ha asegurado que, nada más saber del incidente, notificó "inmediatamente" a la primera ministra del país, Sanae Takaichi.

Así las cosas, la oficina de la primera ministra ha replicado el anuncio --también a través de X-- y ha compartido una breve triada de instrucciones a seguir en respuesta al lanzamiento de Pyongyang.

En primer lugar, este listado insta a Defensa a "dedicar el máximo esfuerzo a recopilar y analizar información y proporcionarla al público de manera oportuna y adecuada". En segundo lugar, se le exige "garantizar la seguridad de aeronaves, buques y otros activos" japoneses. Por último, contempla "tomar todas las medidas de precaución posibles, incluyendo la preparación para contingencias".

En línea con estas instrucciones, el titular de Defensa ha redactado otras dos disposiciones adicionales, a saber: "hacer todo lo posible por recopilar y analizar información, en estrecha coordinación con Estados Unidos, Corea del Sur y otros países", y "mantener una vigilancia exhaustiva para prevenir imprevistos".

El propio Ministerio de Defensa ha apuntado instantes después de revelar el lanzamiento que "el posible misil balístico lanzado anteriormente desde Corea del Norte ya ha caído".

Así lo ha afirmado también, según recoge la prensa japonesa, la Guardia Costera de Japón, que ha concretado que la caída habría tenido lugar aproximadamente 10 minutos después de su lanzamiento.

A este respecto, Shinjiro Koizumi ha agregado que los dos misiles balísticos detectados "podrían haber seguido trayectorias irregulares" y ha afirmado que "el análisis (de lo ocurrido) está en curso".

"Hasta la fecha, no se han reportado daños causados por aeronaves o buques", ha agregado, recordando que los "repetidos" lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte no solo "amenazan la paz y la seguridad de Japón, la región y la comunidad internacional", sino que además "violan las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU", que prohíben a Corea del Norte lanzar o realizar pruebas con misiles balísticos de cualquier alcance.

"Para proteger la vida y la propiedad de las personas, el Ministerio de Defensa seguirá trabajando estrechamente con los Estados Unidos, Corea del Sur y otros países, y hará todos los esfuerzos posibles para recopilar y analizar información y mantener la vigilancia y la supervisión", ha concluido Koizumi.

Por su parte, el Mando estadounidense para el Indo-Pacífico (Indopacom) ha dicho estar al tanto de los lanzamientos de misiles norcoreanos y ha aseverado que sus equipos se encuentran en "estrecha" comunicación con sus "aliados y socios" asiáticos.

Desde el Indopacom han subrayado que el reciente incidente "no representa una amenaza inminente ni para el personal ni para el territorio estadounidense", así como tampoco comporta riesgo alguno para sus socios, frente a los que EEUU ha reiterado su "compromiso con la defensa del territorio estadounidense y de (sus) aliados en la región".

No obstante, la oficina de Seguridad Nacional surcoreana ha celebrado este mismo domingo --a petición del asesor adjunto Lim Jong-deuk-- una reunión de emergencia para analizar este último disparo de misiles desde Corea del Norte y evaluar la preparación militar del país ante amenazas de este tipo.

"El lanzamiento de misiles balísticos por parte de Corea del Norte constituye un acto provocador que viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, e instamos a Corea del Norte a que cese tales acciones", reza un comunicado de la oficina de seguridad nacional recogido por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Este hecho tiene lugar apenas una semana después de que el Ejército norcoreano anunciase el ensayo de un misil estratégico de largo alcance sobre las aguas del mar Amarillo, en una prueba que contó con la asistencia del líder del país, Kim Jong Un.

En un contexto de creciente tensión y lejos de concluir sus maniobras con misiles estratégicos y artillería, Pyongyang desplegó a mediados de diciembre un nuevo sistema de misiles guiados para hacer frente a la artillería norcoreana de largo alcance, y ha anunciado recientemente su intención de ampliar y modernizar la producción de misiles en el país durante este 2026, incluyendo la construcción de nuevas fábricas en el país asiático ante las necesidades del Ejército norcoreano.