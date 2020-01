Japón.-Ghosn arremete contra el "anacrónico" sistema judicial japonés en su primera aparición pública tras huir a Líbano

Publicado 08/01/2020 17:12:41 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Carlos Ghosn, el antiguo presidente de Nissan detenido en Japón y que se fugó a finales de 2019 a Líbano, ha arremetido este miércoles contra el "anacrónico" sistema judicial japonés, en una rueda de prensa que constituye su primera aparición pública tras huir del país asiático.

Vestido con un traje negro y una corbata rosa, el empresario ha reiterado su inocencia y ha acusado tanto a Nissan, como a los fiscales y los medios de comunicación, de destruir su reputación.

Según informaciones del diario local 'The Japan Times', Ghosn ha descrito las condiciones bajo las que estuvo detenido en territorio nipón y, al contrario de lo que señaló el martes, ha matizado ahora que no cree que los miembros del Gobierno se encuentren entre los funcionarios a los que ha acusado de conspirar en su contra.

"No he escapado de la Justicia, he huido de la injusticia y de la persecución política", ha resaltado. "Estoy aquí para limpiar mi nombre", ha aseverado dirigiéndose a los medios en unas esperadas declaraciones. "Nunca debería haber sido arrestado en primer lugar", ha sentenciado.

La rueda de prensa, la primera que celebra desde que fue detenido hace 14 meses en la localidad de Tokio, marca una coyuntura extraordinaria en el marco de un caso de presuntos delitos financieros que ha salpicado al que fuera uno de los empresarios con mayor influencia del mundo.

Las palabras del empresario tienen lugar días después de que la Fiscalía de Tokio emitiera una orden de arresto contra su mujer, Carole, por haber realizado supuestamente un falso testimonio cuando compareció como testigo ante el Tribunal de Distrito de Tokio el pasado mes de abril. La mujer estaría junto al empresario actualmente en Líbano.

Además, ha acusado a varios altos cargos del país de "estar detrás" de su detención y ha aclarado que tendría en su poder "pruebas materiales" que demostrarían que había un "complot" en su contra para "echarlo" por planear la fusión de Nissan con Renault.

Ghosn, que se fugó el pasado 30 de diciembre de Japón, ha asegurado que ni su mujer ni nadie más de su familia le ayudó en esta huída, que ha dicho haber gestionado "solo". "Organicé solo mi salida. Mi familia no jugó ningún papel", señaló en un comunicado publicado el viernes.

FISCALES JAPONESES REGISTRAN EL DESPACHO DE SU ABOGADO

Los fiscales japoneses han llevado a cabo este mismo miércoles un registro en el despacho del abogado de Ghosn, Junichiro Hironaka, al que el empresario había acudido con regularidad para preparar el caso antes de fugarse, según ha recogido el diario libanés 'An Nahar'.

Imágenes recogidas por medios nipones muestran a los fiscales entrando en la oficina de Hironaka, donde una mujer les indicó que los letrados no se encontraban en ese momento en el edificio.

Su abogado ha afirmado en varias ocasiones que la huída de Ghosn le cogió desprevenido y que no revelará detalles sobre el caso. El citado periódico ha informado, además, de que la Fiscalía se habría incautado del ordenador del abogado en un intento de averiguar cómo escapó Ghosn y quién pudo estar involucrado en su fuga.

La Fiscalía libanesa ha recibido ya una alerta roja de Interpol que solicita el arresto del magnate, mientras que el Gobierno galo ya ha sugerido que no lo extraditará en caso de que llegue a Francia. Inicialmente, estaba previsto que su juicio arrancara el próximo mes de abril.