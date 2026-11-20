La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, junto a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. - POOL / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha pedido este viernes a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos ante las "restricciones arbitrarias" a las exportaciones impuestas por terceros y que suponen un "desafío urgente" a nivel mundial.

Sus palabras llegan tras una reunión con la presidenta peruana en Tokio, la capital japonesa, donde las partes han abordado diversas cuestiones y han apostado por avanzar hacia la adopción de memorandos de entendimiento.

"Le expresé que las restricciones arbitrarias a las exportaciones de minerales críticos constituyen un desafío urgente que afecta a las cadenas de suministro mundiales y que deseamos cooperar con Perú, que cuenta con abundantes recursos minerales, como el cobre y el zinc, en el ámbito de la seguridad económica", ha afirmado Takaichi en un comunicado.

En este sentido, ha destacado que las partes han acordado "impulsar aún más la colaboración para reforzar la resiliencia de estas cadenas de suministro y fortalecer la cooperación en diversos ámbitos, entre ellos la economía, la defensa, la inteligencia artificial y la prevención de desastres".

Además, ha dicho alegrarse de haber podido reunirse con Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori --condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta--, al que conoció "en varias ocasiones cuando era joven".

"He transmitido a Fujimori la bienvenida y he destacado que nuestros dos países mantienen relaciones diplomáticas de amistad desde hace más de 150 años. Son socios estratégicos que comparten valores y principios", ha apuntado.