Japón.- Al menos diez personas han muerto por ataques de osos en Japón desde abril

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pasado viernes murió un hombre de 38 años en un ataque de un oso en Higashinaruse, en la prefectura de Akita, en el norte de Japón, con lo que suman ya diez los fallecidos en ataques de estos animales desde el mes de abril, unas cifras inéditas desde que hay registros anuales.

El Ministerio de Medio Ambiente de Japón ha informado de este nuevo incidente en Akita, la región donde se han registrado más ataques mortales de estos animales, un total de 35. Por detrás se sitúan las prefecturas de Iwate, con diez muertes, y Fukushima, con ocho.

La televisión pública japonesa, NHK, ha informado de que se han contabilizado al menos 78 ataques de osos en lo que va de mes, un dato muy superior al récord anterior, los 73 ataques del mes de octubre de 2023.

La Prefectura de Akita ha solicitado este lunes la movilización de las Fuerzas Armadas para que colaboren para matar a los osos. El gobernador de Akita, Suzuki Kenta, tiene previsto reunirse este martes con el ministro de Defensa, Koizumi Shinjiro, para tratar esta cuestión.