Registrado un terremoto de magnitud 6 en el noreste de Japón

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Japón han informado este miércoles de que se ha registrado un nuevo terremoto de magnitud 6 en la escala abierta de Richter en la prefectura de Iwate, en el noreste del país.

La Agencia Meteorológica japonesa ha indicado en un comunicado que el seísmo ha tenido lugar en el mar frente al a costa del país sobre las 21.00 horas (hora local). El hipocentro se encuentra a una profundidad de 40 kilómetros, según estas informaciones.

La intensidad máxima del temblor ha alcanzado los 4 grados, tal y como establece la escala sísmica nacional de 7 niveles. Hasta el momento no se ha decretado la alerta por tsunami ni se han registrado víctimas ni heridos.