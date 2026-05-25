El JNE de Perú dice que en la segunda vuelta electoral no sucederán incidentes como los de la primera

Archivo - Un hombre vota en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. Imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Carlos Garcia Granthon

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, Roberto Burneo, ha aseverado este domingo que "no va a suceder ninguna incidencia" similar a las acaecidas en la primera vuelta de los comicios presidenciales celebrados el pasado 12 de abril, cuando se registraron problemas técnicos operativos que motivaron la dimisión del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) del país, Piero Corvetto.

"No va a suceder ninguna incidencia en torno a lo que pasó en la primera vuelta", ha defendido Burneo en una rueda de prensa en la cual se ha referido a ello como el "gran compromiso" y el "gran desafío" de que "todo el trabajo" va "encaminado" a "cumplir esas metas" en pro de la tranquilidad y fortalecimiento de la garantía del voto de todos los ciudadanos.

Lo ha hecho poco antes del debate técnico celebrado entre los equipos de la candidata presidencial de extrema derecha por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y su rival progresista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. En el mismo se han abordado temas como el desarrollo nacional, juventud y deporte, economía, generación de empleo, infraestructura o salud.

Tras un largo escrutinio para determinar quiénes se medirán en las urnas el próximo 7 de junio para liderar el destino de los próximos años en el país, Fujimori resultó ser la más votada con un 17,18% de los votos, frente al 12,03% cosechado por Sánchez.

En aquellos primeros comicios electorales presidenciales unos 60.000 electores, principalmente en Lima, denunciaron no haber podido ejercer su derecho al voto debido a la falta de material electoral, por lo que las autoridades andinas prorrogaron la votación hasta el lunes 13.