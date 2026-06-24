Jordania.- La UE condena la ejecución de seis presos en Jordania: "Vulnera el derecho a la vida"

Archivo - Policía de Jordania - DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE JORDANIA

BRUSELAS, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha condenado este miércoles la ejecución el 21 de junio de seis reos a manos de las autoridades de Jordania, rompiendo así la moratoria sobre la pena capital que se había mantenido en el país durante nueve años.

"La Unión Europea lamenta las ejecuciones de seis personas el 21 de junio de 2026. Desde 2017, Jordania había mantenido una moratoria 'de facto' sobre las ejecuciones y la pena capital", reza un comunicado del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

En este sentido, el bloque ha reiterado su "oposición inequívoca" a la pena de muerte "en todos los casos y bajo cualquier circunstancia", esgrimiendo que la pena capital vulnera "el derecho a la vida" y no puede aplicarse "sin violar el derecho absoluto a no ser sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".

La Unión ha animado a Jordania a que reintroduzca una moratoria sobre todas las ejecuciones como primer paso hacia la abolición total de la pena de muerte, recordando que no se ha demostrado que la pena capital disuada el delito y hace irreversibles los errores judiciales.

SEIS REOS EJECUTADOS

El Gobierno jordano explicó el domingo a través del ministro-portavoz Mohamad Momani que llevó a cabo la ejecución de seis hombres condenados por el asesinato de diez agentes en dos casos de terrorismo y tres casos de tráfico de droga.

Dos de los ejecutados, Mahmud Nayef Musa y Anuar Adel Salé, fueron condenados por el asesinato de seis agentes en un ataque perpetrado el 10 de agosto de 2018 cerca del festival de música Fuheis Festival, a unos 19 kilómetros de Amán, y en un segundo atentado con explosivos en el que resultaron heridas seis personas.

Por otra parte, el 11 de agosto de 2018 cuatro agentes murieron durante una operación en Naqab al Dabur, en la región de Salt, a 27 kilómetros de Amán. Cinco sospechosos fueron detenidos y tres más murieron.

También ha sido ejecutado por ahorcamiento Ibrahim Mansur acusado de pertenencia a un grupo que atacó a una patrulla policial en Maan en diciembre de 2022. Otro de los reos de muerte es Ihab Maher Kamal, detenido por el asesinato de un teniente del Departamento Antidrogas en Irbid en noviembre de 2018.

El quinto reo ajusticiado es Hamzé Mansur, condenado por narcotráfico y por el asesinato del cabo Husam Abadi durante una operación policial en 2014. El último ejecutado es Jalid Asaf Fayed, narcotraficante que mató a tiros al sargento Mohammad Salamé Saqarat durante una operación policial en Zarqa en 2017.