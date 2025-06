Juan Vivas (PP) tilda de "desfachatez" comparar Gibraltar con Ceuta

CEUTA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha calificado de "desfachatez" las comparaciones entre Gibraltar y Ceuta tras el acuerdo político alcanzado esta semana entre la UE y Reino Unido de cara a regular la relación en un futuro del Peñón con el bloque tras el Brexit.

"Me parece un despropósito tratar de buscar similitudes, analogías (..) Quien lo haga está absolutamente y radicalmente equivocado", ha afirmado este viernes, día festivo en la ciudad autónoma por la Romería de San Antonio, motivo de la comparecencia del líder del Gobierno local.

El barón popular ha manifestado que "Ceuta, desde el punto de vista político, no tiene nada que ver con Gibraltar". "Ceuta no ha sido y no será jamás colonia. Ceuta forma parte inequívoca de España, Ceuta está integrada en la Unión Europea y Ceuta no tiene ningún paraíso fiscal", ha expresado.

Para Vivas, "tratar de buscar analogías me parece una actitud absolutamente descabellada, infundada y sin ningún sentido". El presidente ceutí ha evitado valorar el pacto sobre Gibraltar alcanzado esta semana, arguyendo no tener "conocimiento del acuerdo".