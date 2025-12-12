Un juez dictamina cinco meses de prisión preventiva para el expresidente de Bolivia Luis Arce por supuesta corrupción

Archivo - El expresidente de Bolivia Luis Arce - Europa Press/Contacto/Diego Rosales - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha determinado este viernes enviar al expresidente de Bolivia Luis Arce (2020-2025) a prisión preventiva durante cinco meses, en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena durante el periodo en el que fue ministro de Economía bajo el mandato de Evo Morales.

El juez anticorrupción Elmer Laura ha accedido así a la petición de la Fiscalía, que alegó riesgo de fuga y obstrucción a la investigación. Sin embargo, el Ministerio Público había solicitado que fuera encerrado en el centro de reinserción de Qalauma, Laura le ha enviado a San Pedro, según informa el portal de noticias boliviano Erbol.

En esta primera audiencia, en la que ha participado el propio Arce de forma virtual puesto que se encuentra bajo arresto en la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), unidad especializada de la Policía boliviana, ha asegurado que es "absolutamente inocente" y ha sostenido que este caso obedece a motivaciones políticas.

"Es de más decir que yo soy absolutamente inocente en las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos, con la coyuntura política que está atravesando el Gobierno. Busca chivos expiatorios, busca encubrir lo que está pasando con este tipo de acciones", ha dicho tras criticar que su detención fue "absolutamente ilegal".