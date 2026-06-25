Un juez del Supremo de Brasil valora no renovar la prisión domiciliaria de Bolsonaro por la tenencia de una pistola

Archivo - El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Alexandre de Moraes - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agencia / DPA - Archivo

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Alexandre de Moraes estudia no prorrogar el período de arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), condenado por intento de golpe de Estado, tras el hallazgo en un control de carretera de una pistola de su propiedad en manos de uno de sus guardaespaldas, que alegó llevarla a reparar, y ha pedido este miércoles a la Fiscalía General que se pronuncie sobre si su tenencia afectaría a la extensión del régimen de prisión domiciliaria del exmandatario.

En concreto, Moraes ha dado a la Fiscalía 48 horas para comunicar su postura al respecto, según ha recogido la agencia Brasil de noticias, un plazo estrechamente vinculado al actual período de arresto domiciliario concedido a Bolsonaro, cuyos 90 días concluyen este mismo jueves.

El magistrado del Supremo ha estimado que el expresidente podría haber cometido un delito grave durante su arresto domiciliario, esgrimiendo que la Ley de Ejecución Penal (LEP) define como delito grave "la posesión ilícita de un instrumento capaz de dañar la integridad física de otra persona".

Su decisión llega un día después de que Bolsonaro declarara ante la Policía Civil del Distrito Federal y confirmara la propiedad del arma. En su comparecencia, el condenado a más de 27 años de prisión alegó que "tenía tres mujeres (su esposa, Michelle Bolsonaro, su hijastra y su hija) en casa y no podía estar desarmado",

El caso tiene su raíz en un control realizado la pasada semana en la capital del país, Brasilia, donde las autoridades detuvieron a un guardaespaldas del expresidente que transportaba un arma perteneciente a Bolsonaro y que, según alegó el militar, iba a ser llevada a reparar, una intención sobre la que el juez Moraes exigió explicaciones al producirse "en vísperas del fin del período de 90 días de arresto domiciliario".