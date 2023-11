Junts avisa a Sánchez que no le apoyará ninguna ley si no hay avances: "Está a tiempo de desistir"

Nogueras recalca al presidente: "Con nosotros no pruebe a tentar la suerte porque no le funcionará"



MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha querido dejar claro al socialista Pedro Sánchez que su formación, aunque ha firmado un acuerdo para apoyar su investidura, no le apoyará ninguna iniciativa si no hay avances. "Se lo digo ahora, porque está a tiempo de desistir", ha espetado.

En su discurso del debate de investidura, ha reafirmado su apoyo al referéndum ilegal del 1 de octubre y su apuesta por la independencia de Cataluña y ha subrayado que se equivoca quien piense que este acuerdo de investidura supone pasar página porque no lo harán "nunca". "No engañamos a nadie, somos fieles a nuestros derechos --ha subrayado--. No hemos dejado de ser aquella fuerza que promovió el referéndum de independencia".

Así las cosas, esperan que en esta legislatura se vea realmente que "las cosas cambian" porque, si no hay avances en los asuntos comprometidos, no darán su apoyo a ninguna iniciativa del Gobierno. A su juicio, es mejor que Sánchez lo sepa antes de empezar: "Se lo digo ahora, porque todavía está a tiempo de desistir", ha añadido.

EL DISCURSO DE SÁNCHEZ NO HA SIDO "VALIENTE"

Durante su intervención, Nogueras ha recriminado a Sánchez que en su discurso inicial no haya sido "valiente" y no haya abordado el tema catalán de forma directa tal y como establece el acuerdo firmado por el PSOE y Junts, donde, según ha recalcado, no se habla de "reencuentro, perdón o medidas de gracia", sino de una Ley de Amnistía que acabe con la "represión judicial" y que ponga fin a un conflicto histórico "no resuelto".

Nogueras ha señalado que pese a los intentos de "muchos" de hacer creer en los últimos años de que los independentistas catalanes debían de olvidarse de sus objetivos deslizando incluso que ya lo habían dejado "atrás", lo cierto es que "engañaban". Y por eso ahora, ha asegurado, "toca actuar en consecuencia y dejar de esconder el problema". "¿Está usted dispuesto a hacerlo, señor Sánchez?", le ha preguntado al presidente en funciones.

En este punto, la portavoz de Junts ha subrayado que su partido seguirá peleando para que los grandes consensos salidos del Parlamento catalán sean atendidos por el futuro Gobierno para advertir a renglón seguido a Sánchez de que si quiere que la legislatura avance, será necesario que en Cataluña "pasen cosas" y que se culmine el acuerdo "que cambie la historia".

EL PSOE, EL PARTIDO QUE ABRAZÓ EL 155

"Si estamos aquí hoy es para hacer que las cosas cambien de verdad y si no hay avances, no apoyaremos ninguna iniciativa que su Gobierno presente", ha advertido Nogueras, quien ha aconsejado a Sánchez que con Junts "no pruebe de tentar la suerte, porque no le funcionará".

Nogueras ha dicho que en su partido son conscientes del "riesgo", las "dificultades" y las "profundas discrepancias" del acuerdo rubricado con el PSOE, que no ha dejado de ser el partido que "abrazó" el 155 contra Cataluña, al igual que Junts no ha dejado de ser la fuerza que promovió el referéndum del 1 de octubre de 2017 y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

"Estamos donde estábamos pero tenemos la oportunidad de avanzar; ahora se trata de trabajar los ámbitos acordados", ha dicho la independentista catalana, para defender que el mecanismo de mediación pactado por las partes para la consecución de los acuerdo ahora es "imprescindible" tras escuchar el discurso de Sánchez.

La portavoz de Carles Puigdemont en Madrid ha concluido señalando que Junts quiere lo mejor para Cataluña y que es eso lo que les ha llevado a pactar con un partido que les ha hecho "tanto daño" y con un Gobierno en el que, ha asegurado, no confían.