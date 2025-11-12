Junts llama "cínico e hipócrita" a Sánchez por decir que cumple sus acuerdos y le pregunta cómo va a gobernar ahora

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha llamado este miércoles "cínico e hipócrita" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por asegurar que ha cumplido con los acuerdos de investidura suscritos con su partido, le ha preguntado cómo piensa gobernar sin su apoyo y le ha reprochado que les responsabilice de que la legislatura esté bloqueada.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Nogueras ha respondido así al jefe del Ejecutivo, quien horas antes apelaba a los de Carles Puigdemont al "espíritu del acuerdo" para dejarle claro que los catalanes "ni viven ni comen de los espíritus del acuerdo", sino de la "materialización" de los acuerdos. "Nos interesan los hechos", ha dicho.

La independentista catalana ha denunciado que Sánchez asegure que todas las leyes importantes que queda por sacar adelante, como la Ley de Familias, la Ley sobre el Acceso Universal al Sistema de Salud o la Ley de Menores en el Entorno Digital, van a quedar ahora bloqueadas por culpa del veto de Junts cuando su partido "no es el culpable" de que muchas de esas estén en el cajón desde hace años por los continuos aplazamientos en la presentación de enmiendas.

GUARDAN LAS LEYES PACTADAS EN UN CAJÓN

"Esto es lo que hacen exactamente con las leyes: dicen que son muy importante y urgentes, pero las tienen cerradas en un cajón y sólo las sacan a pasear cuando quieren un titular. Entonces "¿quién bloquea las leyes, ustedes o es culpa de Junts?, se ha preguntado. ¿Desistirá de hacernos chantaje cada día?", ha añadido.

Nogueras ha subrayado que "hace demasiado tiempo" que los catalanes reciben "insultos, menosprecio y abuso" por parte del Gobierno de turno cuando no hacen o dicen lo que le interesa para poner de relieve que "hace días" que "muchos" catalanes dijeron que "ya bastaba" de callarse. "Mientras dependa de nosotros, no un desprecio, ni un insulto y ni un abuso a los catalanes quedará sin respuesta", ha advertido.

La política catalana ha destacado que a los representantes de Junts les han llamado "racistas, terroristas, delincuentes y miserables" y todo por hacer una cosa que "ningún otro partido aquí hará nunca: defender los intereses de Cataluña por encima de todo", "Porque ninguno de los que está aquí ni tampoco (Salvador) Illa se plantarán para decir basta a una servicio de Rodalíes indigno, ni dirán basta a un Gobierno que tiene la cara de pagar el triple a Madrid de lo que se paga a Cataluña", ha indicado.

"TENÍAN RAZÓN" CON SUS DUDAS

Durante su alocución, Nogueras ha puede asegurar que las dudas que mostró durante el debate de investidura para hacer presidente a Sánchez son ciertas, puesto que, como temían, el presidente no sólo "no cumple" los acuerdos, sino que "no tiene palabra" y "sólo le interesa el poder aliándose con quien convenga para mantenerlo". También ha constatado que los socialistas sólo se mueven si Junts le aprieta, como ha quedado evidenciado con el desbloqueo de la ley impulsada por su partido contra la multirreincidencia.

Nogueras ha defendido que la intervención de Sánchez en la tribuna y la de su "portavoz del PSOE", como se ha referido al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, les ha dado "aún más la razón" en que el presidente es "un cínico y un hipócrita" por asegurar apelar "al espíritu del consenso" y asegurar que el Gobierno ha cumplido con su parte del acuerdo.

En este sentido, la portavoz de Junts ha pedido a Sánchez que subiera el volumen del pinganillo para dejarle bien claro que la relación " se acabó definitivamente" porque los "incumplimientos" con los catalanes "siguen vigente" y porque los mismos han provocado que la legislatura esté hoy bloqueada.

LA LISTA DE INCUMPLIMIENTOS ES "LARGA"

Tras hacer un prolijo repaso de todos esos incumplimientos --"la lista es muy larga", ha dicho--, Nogueras ha remarcado que cumplir con los acuerdos es hacer "políticas con mayúsculas" para lamentar que el Gobierno de coalición haya hecho "todo lo contrario". "El problema de los catalanes nunca han sido las promesas, sino que son y eran los incumplimientos", ha abundado.

Nogueras ha querido dejar claro que, para Junts, la "política útil" no es hacer de "muleta" al PSOE o a cualquier partido español "a cambio de nada" para lamentar que Sánchez haya desaprovechado la oportunidad cuando sólo tenían que hacer una cosa: "cumplir con Cataluña". "Usted ha bloqueado la legislatura y no se puede escapar de decir cómo piensa gobernar sin la mayoría que necesita", ha indicado.

Eso sí, antes de acabar ha recordado a Sánchez que perdió las elecciones y que es precisamente gracias a los votos de Junts que es presidente y no lo es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para subrayar que quien ha evitado que en España hubiera un Gobierno de PP y Vox es su partido. "Por ello, lecciones de ustedes y de sus socios, ninguna", ha aseverado.