Junts no ve argumentos para "no convocar elecciones" y Sánchez dice que hará de Cataluña y España "países mejores"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha preguntado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones", a lo que el jefe del Ejecutivo ha respondido defendiendo su gestión y recalcando que sus políticas van a "hacer de España y Cataluña países mejores".

Ha sido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde Nogueras ha echado en cara al presidente que gobierna "de espaldas al Parlamento" y no aplica las que sí se aprueban. "Lleva demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, señor Sánchez, y culpa de todo a la derecha con la que pacta cuando el conviene", le ha espetado.

En este contexto, le ha afeado que incumpla los acuerdos y ha destacado como "la guinda del pastel de todo este panorama" los casos de corrupción que "rodean" a Sánchez. "¿Qué argumento democrático le queda, señor Sánchez, para no convocar elecciones?", le ha preguntado tras acusarle también de impulsar "por la puerta de atrás" una "regularización masiva" de inmigrantes "que no se parece en nada" a las de otros países de la Unión Europea.

CONTRIBUYEN AL CRECIMIENTO

"¿Qué problema tienen en que se reconozcan derechos a quien vive aquí y contribuye al crecimiento económico del país?", le ha repreguntado Sánchez, incidiendo en que su Gobierno "va a reconocer derechos y a hacer de España y Cataluña países mejores".

Sánchez también ha subrayado que "la existencia del Gobierno de coalición progresista se justifica con los acuerdos del PP", en referencia a los pactos de los 'populares' con Vox, como el que va a permitir a Maria Guardiola seguir al frente del Ejecutivo extremeño.

Nogueras había arrancado su rifirrafe con el presidente acusándole de utilizar a Cataluña "como escenario para hacer propaganda" y, a la vez, "esconde y menosprecia a las instituciones catalanas como no se había hecho nunca", mientras el presidente autonómico, Salvador Illa, "traga con todo".

"No sé qué les molesta de que Barcelona haya sido sede de la Cumbre entre España y Brasil ni de que se hayan reunido allí varios gobiernos para defender la democracia y hacer frente a la ola reaccionaria", se ha preguntado Sánchez, antes de recordar a Nogueras que en Cataluña "también hay votantes y organizaciones de izquierdas que reivindican su compromiso internacionalista".

ESPAÑA INVITA, CATALUÑA PAGA

"Cataluña está perdiendo todo lo que habíamos avanzado y ganado con mucho esfuerzo", ha denunciado Nogueras, quejándose de que los catalanes generan riqueza, sostienen el sistema y también le "pagan la fiesta a España", mientras el Gobierno "ahoga a impuestos a la clase media y trabajadora" y los servicios públicos "están peor que nunca".

Según Nogueras, el modelo de Sánchez pasa por "empobrecer a la gente para después subsidiarla" y por aprobar "políticas por la puerta de atrás" como una regularización masiva que no se hace en otros países europeos. "Imponen una regularización, pero no la paga usted, señor Sánchez. España invita, pero pagan y sufren, como siempre, los ciudadanos de Cataluña", ha apostillado.

La portavoz independentista también ha descalificado la política fiscal del Gobierno. "¿Han bajado la cuota a los autónomos? ¿Han facilitado que los ciudadanos se puedan desgravar hipotecas y alquileres? ¿Han impulsado ustedes la ley contra las ocupaciones de Junts? No. Ustedes no han hecho los deberes", ha enfatizado.

A este último argumento, el presidente ha replicado que lo que "empobrecen son las guerras unilaterales que se saltan la legalidad internacional" y ante las que el Gobierno se ha posicionado en contra aprobando reales decretos para proteger a los sectores afectados, incluida una rebaja fiscal para autónomos y empresas.