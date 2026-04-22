El Jurado Nacional de Elecciones pide la entrega de 30.000 actas no entregadas bajo custodia de autoridades electorales

Archivo - Un votante deposita su voto en un colegio electoral de Lima, Perú - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) ha informado este martes de que, pese a las "reiteradas" reclamaciones a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), aún no ha recibido las 30.000 actas restantes que se encuentran bajo custodia de la ONPE de para completar la revisión del cómputo electoral.

El JNE ha informado a través de un comunicado que ya ha resuelto más de 33.000 actas remitidas, pero aún todavía quedan otras 30.000 por enviar y que se encuentran bajo custodia, y cuyo envío "resulta indispensable" para la culminación del cómputo electoral.

"Para concluir dicho proceso", ha informado el comunicado, "es imprescindible que la totalidad de las actas observadas sean remitidas a fin de resolver conforme a ley". Asimismo, el JNE no cuenta aún con los ejemplares de actas electorales que le corresponden, "los cuales son necesarios para efectuar el cotejo respectivo ante eventuales recursos de apelación, en ejercicio de su función jurisdiccional como última y definitiva instancia en materia electoral", han asegurado desde la organización.

Ante el revuelo generado por la falta de actas remitidas, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, ha presentado este martes su renuncia al cargo tras las irregularidades registradas durante la jornada electoral del pasado 12 de abril, una decisión que llega horas antes de que comparezca ante la Fiscalía precisamente por este asunto.

"Luego de los problemas técnicos operativos suscitados en el despliegue del material electoral en determinados sectores de Lima Metropolitana durante la jornada electoral del último 12 de abril (...) considero necesario e impostergable renunciar a la responsabilidad otorgada", ha señalado en una carta dirigida a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que ya ha aceptado la dimisión.