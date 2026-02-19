La Justicia de Bolivia dicta 90 días de prisión preventiva contra la exgerente de YPFB por usurpación de funciones

Archivo - Petrolera estatal de Bolivia YPFB - YPFB - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Bolivia ha dictado este miércoles 90 días de prisión preventiva contra la exgerente de la empresa de hidrocarburos boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Gabriela Delgadillo, que ha sido imputada por usurpación de funciones y conducta antieconómica.

La medida le ha sido impuesta tras una audiencia cautelar en la que la Fiscalía ha sustentado la imputación en el presunto ejercicio de funciones que no le correspondían como gerente, basado en su supuesta firma de documentos en calidad de vicepresidenta de la petrolera estatal.

"Los elementos recolectados hacen sostener, en esta etapa, la presunta comisión del delito de usurpación de funciones", ha defendido el fiscal Daniel Ortuño, que ha agregado que hay otro funcionario bajo investigación, según ha recogido el diario 'El Deber'.

Al salir de la audiencia, la exgerente ha cuestionado la resolución judicial, que ha tildado de "política", lamentando que no se hayan "valorado (sus) pruebas". "Mi actuar en YPFB siempre fue dentro de la normativa y con todas las designaciones lícitas", ha mantenido, antes de insistir en que la decisión judicial "es injusta (y) política".

Al hilo, Delgadillo ha manifestado que su imputación se sustenta en "haber firmado con un sello que supuestamente no tengo designación", una premisa reiterada por su abogado, Ariel Góngora, quien ha declarado que "no hay contratos firmados", sino apenas sellados. Además, ha argumentado que la exgerente "estaba en suplencia y tenía designación". "Esa documentación existe y es la que estamos solicitando mediante requerimiento fiscal", ha señalado.

Por ello, el letrado ha subrayado que no están "conformes" con la resolución, por lo que han presentado "una apelación que será resuelta por los vocales de sala".

Detenida el lunes por esta presunta usurpación de funciones, el arresto de Delgadillo también estaría vinculado al conocido como caso 'Botrading', una presunta compra de combustibles con precios inflados que habría beneficiado a múltiples extrabajadores de YPFB.