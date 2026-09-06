La Justicia brasileña paraliza la mina de litio de Sigma Lithium y suspende sus permisos ambientales en Minas Gerais

Archivo - Sigma Lithium tiene operaciones en Grota do Cirilo, Brasil (archivo) - Europa Press/Contacto/Douglas Magno/A - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Brasil ha decretado la suspensión de las autorizaciones medioambientales de Sigma Mineração SA, filial de Sigma Lithium Corp., y ha ordenado la detención de todas las operaciones execrativas en el proyecto Grota do Cirilo, uno de los principales yacimientos de litio del país.

La decisión judicial responde a una petición de medidas cautelares presentada por la Federación de Comunidades Quilombolas del Estado de Minas Gerais, que cuestiona la distancia declarada por la compañía entre la explotación minera y el territorio tradicional de la comunidad quilombola de Baú.

Grota do Cirilo se encuentra en el denominado 'Valle del Litio', una zona del estado de Minas Gerais que concentra importantes reservas de este mineral. El complejo está considerado uno de los mayores depósitos de litio en roca dura del mundo y dispone, además, de una planta de procesamiento situada junto a las instalaciones mineras.

En su resolución, recogida por la prensa estatal, el tribunal considera que las instalaciones están situadas dentro del área de influencia directa de la comunidad de Baú. En consecuencia, sostiene que el proyecto debe someterse a estudios específicos sobre sus posibles efectos en las comunidades tradicionales afrobrasileñas conocidas como quilombolas.

La compañía ha defendido que la explotación se encuentra fuera del perímetro de impacto establecido en ocho kilómetros y ha argumentado que las autorizaciones concedidas por las autoridades estatales cumplen con la legislación vigente. Según recoge la resolución, Sigma también sostiene que la falta de títulos de propiedad definitivos sobre las tierras impediría activar el mecanismo específico de protección destinado a las comunidades quilombolas.

El juez Antonio Lucio de Oliveira Barbosa ha considerado, sin embargo, que "el riesgo de daños se deriva del hecho de que el complejo minero opera de forma continua, extrayendo recursos y llevando a cabo constantes voladuras y movimientos de tierra a solo unos kilómetros del territorio tradicional", según declaraciones recogidas por la agencia Bloomberg.

Además de ordenar la paralización de las actividades, el magistrado ha instado a los organismos medioambientales de Minas Gerais a no conceder nuevas licencias o autorizaciones ambientales a la empresa mientras permanezca vigente la decisión.

La orden llega después de que el proyecto afrontara ya una interrupción de su actividad durante el pasado mes de julio, cuando la autoridad ambiental de la zona decretó el embargo de las instalaciones de Grota do Cirilo, ubicadas en los municipios de Araçuaí e Itinga. La medida llegó después de que una inspección realizada a finales de mayo detectase supuestas infracciones.

Sigma Lithium rechazó entonces haber incumplido la normativa y volvió a poner en marcha sus operaciones mineras e industriales el mes pasado, después de alcanzar un acuerdo con el Gobierno del estado de Minas Gerais.