La Justicia de Colombia emite orden de captura contra 'Iván Mordisco' por "genocidio" del pueblo nasa en el Cauca

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La Justicia de Colombia ha emitido una orden de captura contra el líder de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, alias 'Iván Mordisco', por presunto "genocidio" de la comunidad nasa en el norte del Cauca, que ha dejado al menos 43 víctimas de esta comunidad desde 2022.

Así lo ha anunciado la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, en declaraciones a la prensa en las que ha señalado que Néstor Gregorio Vera Fernández y otros 13 integrantes del grupo han sido imputados por "delito de genocidio, homicidio agravado, desplazamiento forzado, como presunto responsables de 32 ataques graves contra 43 víctimas de la comunidad nasa".

"Entre las víctimas se encuentran cinco sabadores ancestrales, 16 comuneros indígenas, 14 líderes y autoridades indígenas, ocho indígenas firmantes del Acuerdo de Paz y por supuesto los menores que vienen siendo objeto de reclutamiento ilícito", ha precisado la magistrada.

Las órdenes de captura contra estos integrantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son el resultado de una investigación "muy juiciosa" liderada por la Dirección Seccional de Fiscalía del Cauca, la Unidad Especial de Investigación y la Dirección Especializada contra los Derechos Humanos.

En este sentido, Camargo ha subrayado que los organismos han hecho una "muy buena caracterización de las víctimas" que, según ha indicado, están "siendo objeto de un genocidio por parte del (...) EMC". "Hicimos un trabajo más colectivo de investigación y de análisis y presentamos ante un juez a través de la unidad de investigación. Es un muy importante, resultado de las actividades que desarrolla hoy día el trabajo coordinado", ha reiterado.