Archivo - La relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese - Stefano Dalle Luche / Agf / Zuma Press / Europa Pr

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades judiciales de Costa Rica han dictado este viernes una medida cautelar urgente para trasladar a un hotel a la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, quien permanece retenida desde el jueves en el aeropuerto tras impedirle el Gobierno costarricense la entrada al país.

Así lo ha dispuesto la magistrada de la Sala Constitucional Anamari Garro Vargas, quien ha urgido a las autoridades migratorias a trasladar a Albanese a un hotel cercano al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde permanece a la espera de resolver su situación.

Pese a la resolución judicial, Albanese ha denunciado que la policía migratoria sigue sin permitirle abandonar el recinto aeroportuario y ha llegado a cuestionar si se encuentra bajo detención.

"Impactante. La Corte Constitucional de Costa Rica ha ordenado que me dejen salir para ir a un hotel y descansar y la policía de inmigración no me lo permite. ¿Estoy detenida? Ayuda", ha lamentado Albanese en sus redes sociales.

Según la resolución judicial, una vez que la aerolínea curse la petición correspondiente, Migración deberá autorizar el desplazamiento para que la relatora de la ONU permanezca alojada en el establecimiento hasta su salida del país.

"Lo anterior con el propósito de que la amparada pernocte en ese establecimiento el tiempo que sea necesario hasta su salida del país", señala la resolución judicial.

Garro Vargas ha ordenado asimismo que las condiciones del traslado y del alojamiento sean compatibles con la protección judicial, y que se garantice a Albanese la comunicación con su defensa legal, así como el acceso a alimentación, agua y atención médica en caso de requerirla.

Además, las autoridades deberán confirmar el itinerario y la hora de presentación para su vuelo con destino a México y coordinar con antelación su regreso a la terminal aérea.

Albanese, denunció este viernes acusaciones "falsas" por parte de las autoridades de Costa Rica, que en la víspera le impidieron entrar en el país alegando una presunta amenaza a la seguridad. Albanese viajó para ser condecorada en persona con el título de doctor honoris causa de la Universidad de Costa Rica desde el principal aeropuerto de San José.