La Justicia de Ecuador declara inconstitucional el decreto de Noboa para sustituir a Abad como presidenta en funciones

La corte establece que la decisión presidencial viola el artículo 146 de la Constitución pero descarta pronunciarse sobre cuestiones electorales

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Ecuador ha declarado inconstitucional los decretos por aprobados por el presidente del país, Daniel Noboa, para sustituir a Verónica Abad como presidenta en funciones durante su ausencia en el marco de los actos de campaña de cara a las elecciones previstas para el próximo 9 de febrero.

La corte ha indicado en un comunicado que dichos decretos violan el artículo 146 de la Constitución, que establece la sucesión presidencial en caso de ausencia del jefe de Estado. Así, ha indicado que dicho cargo no puede ser "encargado" a un tercero y que debe resolverse siguiendo lo establecido en los artículos 149 y 150 de la Carta Magna.

Con ocho votos a favor y uno en contra, el tribunal ha establecido que los documentos "generan efectos individuales para quienes reciben los encargos del presidente Noboa", en ceste caso la secretaria de la Administración, Cinthua Gellibert, a la que Noboa ha colocado como su 'número dos' ante las disputas con Abad, a la que ha relegado del cargo.

"El cargo de presidente solo puede ser ejercido por quien se encuentre en la presidencia de la República, mientras está en funciones, o por quien la Constitución determina que es su reemplazo en caso de ausencia temporal o definitiva", recoge el texto, que apunta a que "no le corresponde pronunciarse sobre la existencia de presuntas infracciones electorales".

Asimismo, ha puntualizado que "estas cuestiones son competencia explusiva del Tribunal Contencioso Electoral, toda vez que el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad está delimitado a la tarea de contrastar las disposiciones impugnadas con la Constitución. Esta decisión se adopta por mayoría".

Sin embargo, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, ha manifestado que la decisión judicial no supone "un revés" parael Ejecutivo. "Este falo deja intacto el encargo de la Vicepresidencia a Gellibert y no aborda la causal de fuerza mayor invocada por Noboa para la campaña electoral".

Es por ello que ha pedido "leer bien y al completo la resolución de la corte". "Lo que la corte dice que es que no puede delegar el cargo por decreto, pero no dice que la señora Gellibert no sea la vicepresidenta", ha sostenido en declaraciones a la emisora de radio FM Mundo.

Desde el Gobierno ecuatoriano defienden que el tribunal ha ratificado en realidad estos decretos, a los que no considera "objeto de análisis de una acción de inconstitucionalidad y, por lo tanto, considera que siguen vigentes".

El viernes, Noboa volvió a delegar sus funciones como jefe de Estado en Gellibert para poder así centrarse en su campaña electoral con el objetivo de hacerse con la reelección. Esta es la cuarta vez este mes que el presidente delega sus funciones para participar en la campaña electoral.

DISPUTA CON LA VICEPRESIDENTA

Su participación en la campaña dejaría dichas funciones, a priori, en manos de Abad, si bien el pasado 4 de enero Noboa nombró como su 'número dos' a Gellibert ante la disputa mantenida con la hasta entonces vicepresidenta del país por considerar que no estaba cumpliendo correctamente sus funciones.

Abad, que había acusado a Noboa de querer "tomarse el poder por la fuerza" después de que éste la suspendiera como vicepresidenta, fue acusada de faltar a sus deberes por no presentarse en la Embajada del país en Turquía en la fecha prevista para ello después de ser trasladada desde Israel por motivos de seguridad.

No obstante, la política ecuatoriana ha alegado que el presidente ha tratado de alejarla en la medida de lo posible de Ecuador para limitar su influencia e insiste en que se trata de una maniobra electoralista para evitar que asuma la Presidencia de forma interina durante la campaña.

Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en varias ocasiones para que lograr su dimisión, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal que se da estos días.