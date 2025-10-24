La Justicia de Ecuador ordena prisión provisional para los sospechosos de idear el asesinato del candidato Villavicencio

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza ecuatoriana María Luz Ortiz ha ordenado prisión provisional para los dos supuestos autores intelectuales del asesinato en agosto de 2023 del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el empresario Xavier Jordán y el que fuera dos veces ministro en los gobiernos del expresidente Rafael Correa, José Serrano.

En una audiencia celebrada este jueves en Quito a petición de la acusación, la juez ha aceptado las demandas de la Fiscalía para sustituir la medida cautelar de tener que presentarse en el consulado de Ecuador en Miami, donde residen, por la detención preventiva mientras avanzan las investigaciones.

No obstante, la situación legal de ambos en la ciudad estadounidense es bien dispar. Serrano se encuentra retenido desde hace más de dos meses en un centro de detención para personas migrantes por residir de manera ilegal en el país y está a la espera de conocer si será o no extraditado.

Por su parte, Jordán sí reside en Miami de manera legal y ha estado cumpliendo periódicamente con su presencia en el consulado. Hace unos días, el FBI registró su casa, si bien su abogado negó que tuviera que ver con estos hechos.

El empresario está siendo investigado también por el caso 'Metástasis', una gran trama de corrupción sobre los tentáculos del difunto narcotraficante Leandro 'El Patrón' Norero en la judicatura, la Policía y la política ecuatoriana.

Además de ellos dos, están acusados de idear el asesinato de Villavicencio el también empresario Daniel Salcedo, quien desde la cárcel acusó a Jordán de financiar el homicidio del candidato, y quien fuera diputado de Revolución Ciudadana Ronny Aleaga, en paradero desconocido.

El atentado contra la vida de Villavicencio a tan solo once días de las elecciones, puso de manifiesto el grave problema de seguridad en el que Ecuador había caído en los últimos tiempos, después de haber sido considerado uno de los países más seguros de la región durante las dos primeras décadas del año 2000.

Por este crimen ya fueron condenados cinco personas como autores materiales, entre ellos Edwing Angulo, alias 'Invisible', señalado como uno de los cabecillas de la organización criminal Los Lobos.