La Justicia noruega decreta prisión preventiva contra el hijo de la princesa heredera un día antes de su juicio

02 February 2026, Norway, Oslo: The Oslo courthouse on the day before the trial of Marius Borg Hoiby, which will take place in Courtroom 250. The son of the Norwegian Crown Princess is charged with a total of 38 counts. Photo: Lise serud/NTB/dpa - Lise serud/NTB/dpa

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Noruega ha decretado prisión preventiva para Marius Borg Hoiby, hijo de la princesa heredera, Mette-Marit, un día antes del inicio de su juicio por 38 delitos, incluyendo cuatro violaciones y violencia machista contra una de sus exparejas, Nora Hakland.

El tribunal de distrito de Oslo ha determinado que el hijo mayor de la princesa heredera permanezca entre rejas hasta el 2 de marzo por riesgo de reincidencia después de que fuera arrestado durante este fin de semana y acusado por agresión, amenazas con un cuchillo y violación de una orden de alejamiento por parte de su expareja, según la cadena de radiodifusión pública NRK.

Esto se produce solo 24 horas antes del inicio del juicio en su contra que se llevará a cabo entre el 3 de febrero y el 19 de marzo por diferentes cargos que también incluyen violencia contra su expareja, además de daños y alteración del orden público, así como otros cuatro cargos por violar una orden de alejamiento.

El joven de 29 años también está acusado de grabar los genitales de cuatro mujeres sin su conocimiento, así como amenazas contra un hombre, acoso a la Policía e infracciones de la normativa de tráfico. En caso de ser condenado, podría enfrentarse a diez años de prisión.