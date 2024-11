La Justicia de Perú pide el arresto del hermano de Boluarte y su abogado dice que no acatará las medidas cautelares

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Perú ha emitido una orden de arresto contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, tras imponerle tres años de prisión provisional por un caso de corrupción, mientras su abogado adelanta que no se someterá a estas medidas cautelares. "Esta decisión es arbitraria", ha denunciado.

"Esta decisión no es firme porque está apelada y tendrá que ser revisada. Yo entiendo que no se va a someter a esta decisión porque considera que es una medida arbitraria y en ese contexto no lo aceptará", ha dicho Luis Vivanco, abogado de Boluarte, cuyo paradero ha dicho desconocer.

"La verdad de las cosas es que yo no tengo contacto con él desde hace unos días", ha dicho Vivanco, quien ha asegurado que prefiere no conocer ciertas cosas a fin de evitar "especulaciones" sobre un posible encubrimiento.

La defensa del hermano de la presidenta peruana ha acusado al juez del caso, Richard Concepción Carhuancho, de actuar por motivaciones políticas, pues no habría aplicado la norma más favorable al acusado, tal y como "la ley indica", según ha dicho en una entrevista durante la noche de este martes en RPP.

Poco antes, Carhuancho había emitido una orden de detención nacional e internacional para dar con el paradero de Boluarte y del resto de acusados en el caso conocido como 'Los Waykis en la sombra', tras decretar tres meses de prisión provisional mientras avanza la causa.

"Atendiendo a que los investigados están libres, se ordena oficiar a las entidades correspondientes, tanto a nivel nacional e internacional, para la inmediata ubicación, captura e internamiento de los cuatro investigados --Nicanor Boluarte, Jorge Luis Ortiz, Zenobia Herrera, Jorge Chingay Salazar--", ha ordenado.

El hermano de la presidenta peruana está acusado de tráfico de influencias, cohecho y organización criminal por haber intervenido supuestamente en la designación de prefectos y subprefectos con fines proselitistas a favor del partido Ciudadanos por el Perú. Se enfrenta a una posible condena de 35 años de cárcel.

Según la acusación, Nicanor Boluarte lideró una organización criminal aprovechando que su hermana tomaba el poder en Perú para repartir a personas de su confianza puestos clave en diversas entidades estatales.

Los problemas de Nicanor Boluarte con la Justicia se producen a medida que la presidenta peruana no pasa por su mejor momento. Su convulsa gestión ha estado marcada por altos índices de inseguridad, numerosas protestas que han dejado varios muertos y una aprobación que apenas alcanza el 3 por ciento.