Kallas pide mantener el foco en Ucrania pese al conflicto en Irán: "Ucrania no puede desaparecer de la agenda"

Archivo - La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ - Archivo

BRUSELAS, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha pedido no perder el foco en la invasión rusa de Ucrania pese a la escalada del conflicto en Oriente Próximo por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, alegando que no se puede dejar la guerra en territorio europeo "fuera de la mesa" porque "es una amenaza real y muy cercana".

"Mientras el mundo se centra en la guerra en Oriente Próximo, no podemos permitir que Ucrania desaparezca de la agenda. Puede que Moscú haya perdido a otro aliado en Teherán, pero los mismos drones que golpean Dubái también están golpeando Kiev", ha avisado la jefa de la diplomacia europea sobre el riesgo de que la invasión rusa pase a un segundo plano.

Así lo ha advertido en una rueda de prensa desde Varsovia, la capital de Polonia, tras reunirse con el ministro de Exteriores de ese país, Radoslaw Sikorski, en la que ha vuelto a destacar la necesidad de salvar el veto de Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, dos medidas que necesitan la unanimidad de los Veintisiete para ver la luz.

Tras decir que "un oleoducto roto no debería tomar como rehén la defensa de Ucrania" --en referencia al oleoducto Druzhba por el que Budapest ha vetado las medidas a favor de Kiev--, Kallas ha señalado que pese al conflicto abierto en Irán, "no hay indicios de que la guerra de Rusia esté perdiendo intensidad", todo ello mientras "las exigencias maximalistas" de Moscú de cara a las negociaciones de paz con Kiev "permanecen inalteradas".

"Europa tiene un interés claro y legítimo en cómo debe terminar esta guerra. Si no nos expresamos nosotros, nadie lo hará por nosotros. Y si esperamos demasiado, podría ser muy tarde", ha proseguido en su explicación, alertando también de que el conflicto en Oriente Próximo desvíe la atención de las negociaciones para alcanzar la paz en Kiev.

Con todo, la política estonia ha celebrado "el lado positivo, si acaso hay uno", de los ataques iniciados el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, y es que "Rusia ha perdido a otro aliado" en su guerra contra Ucrania.

Sin embargo, ha añadido, la Unión Europa debe avanzar con la prohibición de los servicios marítimos a buques rusos, ya que "el aumento de los precios del petróleo está ayudando a Rusia a financiar el conflicto".

LEJOS DE UN IRÁN DEMOCRÁTICO

Sobre la guerra abierta en Oriente Próximo, Kallas ha señalado que "la estrategia de Teherán es sembrar el caos" e incendiar la región "atacando indiscriminadamente a sus vecinos", refiriéndose entre otros asuntos al reciente misil balístico lanzado por Irán contra Turquía.

"Preocupan los misiles que llegan desde fuera de Oriente Próximo. Turquía es capaz de derribarlos, también hemos visto drones que se dirigían hacia nosotros antes, no en esta guerra", ha añadido, recordando que tanto en la OTAN con los artículos 4 y 5, como en la UE con el 42.7, los Estados miembro pueden solicitar la defensa de sus socios en el caso de ser atacados.

Así las cosas, la jefa de la diplomacia europea ha augurado que el régimen iraní "está defendiendo con firmeza su propia desaparición" pero que, no obstante, aunque "el escenario ideal sería un Irán democrático, que no representara una amenaza para sus vecinos", es un resultado que "está lejos de ser seguro".

"Ahora mismo nadie puede predecir qué rumbo tomará esta guerra. Para Europa, es un momento peligroso. La seguridad de cientos de miles de nuestros ciudadanos en la región está en juego", ha agregado, reivindicando la asistencia consular y la financiación de vuelos de repatriación para personas varadas en la región que está ofreciendo en estos momentos la Unión Europea.