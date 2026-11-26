Archivo - El presidente chileno José Antonio Kast llega al Congreso en Valparaíso. - Claudio Rojas Barceló/Agencia U / DPA - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Chile ha aprobado el informe sobre el proyecto de Presupuestos de la Nación para 2027, zanjando así las discrepancias entre ambas cámaras del Congreso y dejando las cuentas públicas listas para ser promulgadas como ley por el presidente del país, José Antonio Kast.

Según ha informado la Cámara Alta, el acuerdo de la Comisión Mixta, alcanzado el martes, permitió desbloquear partidas que seguían pendientes en áreas como Interior, Agricultura, Mujer y Equidad de Género, Culturas y Justicia, además de asegurar fondos para los Sitios de Memoria, el Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Ley de Seguridad Municipal.

Durante el debate parlamentario, los senadores oficialistas destacaron la defensa de la "eficiencia fiscal" del Ejecutivo en un escenario económico complejo. Por el contrario, la oposición manifestó sus reparos por los recortes aplicados a programas de fomento agrícola y de apoyo a la mujer, criticando que las negociaciones solo permitieron mitigar parte de las rebajas iniciales planteadas por el Gobierno bajo la premisa de que "no se ha logrado nada, sino perdido menos".

Tras la votación, el presidente José Antonio Kast ha ofrecido un mensaje televisado desde el Palacio de La Moneda en el que ha celebrado tanto el despacho definitivo de los Presupuestos como la aprobación parlamentaria de la ley de Sala Cuna Universal, reforma que elimina el requisito vinculado al número de trabajadoras contratadas por empresa para garantizar el acceso a guarderías para madres, padres y trabajadores independientes.

El mandatario chileno ha defendido que las cuentas para 2027 priorizan el empleo, la seguridad --con refuerzos para Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y el control fronterizo-- y el mantenimiento de los beneficios sociales garantizados por ley bajo una regla de austeridad para "nunca gastar lo que no se tiene".

De cara al primer aniversario de su llegada al poder el próximo 11 de marzo, Kast ha anunciado un mandato a todos sus ministros centrado en "difundir y acelerar" la ejecución de las medidas gubernamentales, reivindicando una caída superior al 90% en los ingresos irregulares por la frontera y el descenso de los delitos violentos.