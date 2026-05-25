Kata Tütto sitúa al Comité de las Regiones como un ejemplo frente a la "polarización" de la política en Europa

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a su llegada a la entrega el XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones, en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, a 25 de mayo de 2026, en Cuacos de Yuste, Cáceres, Extremadur - Jorge Armestar - Europa Press

CUACOS DE YUSTE (CÁCERES), 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta de turno del Comité Europeo de las Regiones, la concejala húngara Kata Tütto, ha puesto a este organismo como ejemplo en la política internacional para luchar contra la "polarización", que ha situado como una de las grandes amenazas de la Unión Europea.

Así, ha señalado que junto al vicepresidente del Comité de las Regiones, Juan Moreno Bonilla Presidente Moreno Bonilla, decidieron "marcar un camino diferente de política en Europa".

Tütto ha defendido este organismo como un espacio "donde hay consenso, hay acuerdos y hay cooperación" y donde los políticos pueden "sentarse a la misma mesa y dejar parte de sus verdades para entender a los demás". Un lugar, ha añadido, donde practican la democracia "tal como debería ser".

Una polarización que, junto a la desigualdad, son las "grandes amenazas" de la Unión Europea, que además se ven alimentadas por la "velocidad". "Siempre ha habido conflictos, pero ahora ha cambiado la velocidad del cambio".

"Cambia todo, la sociedad, cambia la digitalización, cambian los espacios donde comunicamos, la educación, los espacios públicos", ha señalado, para indicar que son "muchos cambios para las personas", que "se agotan de eso, porque lo que sienten es que todo va rapidísimo".

Tütto, vicealcaldesa del Ayuntamiento de Budapest hasta 2024, ha realizado estas declaraciones en una entrevista en Canal Extremadura TV, recogida por Europa Press, momentos antes de participar en la entrega del XIX Premio Europeo Carlos V al Comité Europeo de las Regiones, que recogerá de manos de Felipe VI, junto a al vicepresidente del organismo, Juanma Moreno Bonilla, en el Real Monasterio de Yuste, en Cuacos de Yuste.