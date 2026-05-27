Putin inicia hoy un viaje oficial de tres días a Kazajistán

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, realizará desde este miércoles una visita oficial de tres días a Kazajistán, un desplazamiento en el que se reunirá con su homólogo, Kasim-Jomart Tokayev, para abordar las relaciones bilaterales y su posible refuerzo.

"Entre el 27 y el 29 de mayo, a invitación del presidente Kasim-Jomart Tokayev, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, realizará una visita de Estado a Kazajistán", indicó el lunes la Presidencia kazaja a través de un comunicado.

"Durante las conversaciones, los jefes de Estado discutirán sobre el estado de la asociación estratégica y las relaciones de alianza entre Kazajistán y Rusia, así como las expectativas de su refuerzo", apuntó.

Asimismo, recalcó que el 28 de mayo se celebrará una reunión del Foro Económico Euroasiático, mientras que el 29 de mayo tendrá lugar un encuentro del Consejo Supremo Euroasiático, sin más detalles sobre la agenda.

Putin ha medido sus desplazamientos al extranjero desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, especialmente a raíz de la orden de arresto emitida contra él por el Tribunal Penal Internacional (TPI) tras acusarle de deportación forzada de niños ucranianos.