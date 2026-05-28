Ascienden a 16 las estudiantes muertas a causa de un incendio en una escuela femenina en Kenia

Archivo - January 31, 2024, Nairobi, Kenya: A firefighter from Nairobi City county seen trying to put out fire that razed down a small scale traders' market in downtown Nairobi. The traders were left counting huge losses due to the fire that burnt down th - Europa Press/Contacto/Â Allan Muturi - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de un incendio registrado este jueves en una escuela femenina en la localidad keniana de Gilgil, situada en el centro del país, ha ascendido a 16, según han confirmado las autoridades, sin que por ahora se conozcan las causas del suceso.

El ministro de Educación de Kenia, Julius Ogamba, ha confirmado que 16 estudiantes han muerto a causa de las llamas desatadas en la Academia Femenina Utumishi, que han sido contenidas tres horas después del inicio del incendio, antes de agregar que otras 79 han resultado heridas.

Ogamba ha señalado que siete de las heridas continúan hospitalizadas, mientras que el resto han recibido ya el alta, sin más detalles sobre la gravedad del estado de salud de las que siguen ingresadas, tal y como ha recogido el diario keniano 'The Standard'.

Asimismo, ha apuntado que 808 de las 815 estudiantes del centro se encontraban en el lugar en el momento del incendio, cuyas causas ya están siendo investigadas. "Seguiremos realizando auditorías para garantizar que nuestras escuelas cumplen con las medidas de seguridad aplicables, que seguimos actualizando", ha sostenido.

Por su parte, el ministro del Interior keniano, Kipchimba Murkomen, ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas, mientras que la gobernadora del condenado Nakuru, Susan Kihika, ha pedido calma a la población mientras las autoridades llevan a cabo las pesquisas.