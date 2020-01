Kosovo.- Borrell dice que su trabajo no es que la UE reconozca Kosovo sino relanzar el diálogo entre Belgrado y Pristina

Publicado 30/01/2020 16:56:46 CET

BRUSELAS, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha señalado este jueves en su primera visita a Kosovo que su trabajo no consistirá en que los países de la UE reconozcan a este territorio, sino en que Pristina y Belgrado retomen el diálogo para normalizar sus relaciones.

En declaraciones a la prensa en Pristina tras reunirse con el presidente, Hashim Thaci, el jefe de la diplomacia europea ha insistido en que en su puesto como funcionario de la UE tiene que centrarse en facilitar las conversaciones entre vecinos.

"Hay cinco países que no reconocen Kosovo, pero mi tarea no es convencerlos para que lo hagan. La UE no reconoce a países. Como funcionario de la UE, mi objetivo ahora es facilitar la negociación entre Serbia y Kosovo", ha insistido. "Tenemos que facilitar el acuerdo, y si se alcanza, nadie será mas papista que el papa", ha resumido Borrell.

España, Chipre, Grecia, Rumanía y Eslovaquia no reconocen la independencia de Kosovo proclamada de forma unilateral en febrero de 2018. Ahora la UE está volcada en trabajar para la normalización de las relaciones entre Belgrado y Pristina.

A juicio de Borrell, el problema solo puede resolverse entre ambos actores y mediante una negociación de los dos, ya que la solución solo vendrá del acuerdo entre Serbia y Kosovo. "No hay otra solución. No vendrá de una imposición", ha sostenido.

LA UE NO ESTÁ COMPLETA SIN LOS BALCANES

En todo caso, el Alto Representante ha defendido la presencia de la UE en Kosovo, recordando que el bloque que ya ha invertido 1.000 millones en la modernización del país balcánico. Además ha recalcado que pronto habrá un inversión de 750 millones para la mejora del sistema eléctrico. "Hemos tenido más que buenas palabras", ha subrayado.

El jefe de la diplomacia europea ha puesto en valor el compromiso de Europa con la región, asegurando que "lo importante no es tanto tener un plan, como comprometerse con los actores". "Lo que sé es que Estados Unidos no ha gastado un euro en Kosovo", ha contestado Borrell tirando de ironía, aunque ha recalcado, que en todo caso, la UE y Estados Unidos no compiten sino que cooperan en su acercamiento a Kosovo.

Borrell ha defendido la perspectiva europea hacia la región, haciendo especial hincapié en que la UE "no está completa sin los Balcanes", por lo que para él es una prioridad "poner fin a los conflictos y restañar las heridas".

A su juicio, la estabilidad de la región es necesaria para asegurar la estabilidad de Europa. "Nos interesa a todos. La prosperidad, libertad, seguridad es la de todos nosotros. No podemos seguir teniendo a los Balcanes aparte, con vecinos que no son buenos vecinos y sin pasar página a los peores episodios de su historia", ha explicado.

KOSOVO PIDE UNA UE UNIFICADA

De su lado, el presidente de Kosovo ha aplaudido el interés de Borrell hacia la región y ha deseado que el nuevo ímpetu del Alto Representante y su equipo sirva para reorientar la posición de la UE hacia la región tras cometer "errores estratégicos" con Kosovo.

Ha deseado que Borrell pueda unificar los criterios dentro de la UE para que ningún país socave los acuerdos con Pristina y, en todo caso, ha llamado a que los esfuerzos hacia Kosovo por parte de Bruselas vayan coordinados con los de Washington.

"Esperamos que pueda garantizar un proceso transparente que dé resultados a los países y favorezca la perspectiva europea de ambos", ha indicado Thaci sobre el devenir de las conversaciones entre Belgrado y Pristina, que la UE quiere impulsar y que ve como condición 'sine qua non' para las aspiraciones de ambos estados de adhesión al club comunitario.